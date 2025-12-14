NIDAโพลชี้ไตรมาสสุดท้ายยังหาคนเหมาะนั่งนายกฯ-พรรคที่หนุนไม่ได้ ปชป.มาแรง สวนทางส้มน้ำเงินแดง

“นิด้าโพล” เผยความนิยมไตรมาสสุดท้ายของปี คนเทหาคนเหมาะนั่งนายกฯไม่ได้ “เท้ง-หนู” กอดคอคะแนนลด “อภิสิทธิ์” ความนิยมพุ่งขึ้นสวนทาง ด้านพรรค ปชน.ต่ำกว่ายังหาพรรคที่เหมาะไม่ได้ครั้งแรก ภท. พท.คะแนนลด แต่ปชป.คะแนนขึ้นกว่าเท่าตัว
วันนี้ (14ธ.ค.) ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลการสำรวจ เรื่อง “การสำรวจคะแนนนิยมทางการเมืองรายไตรมาส ครั้งที่ 4/2568” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 4-12 ธันวาคม 2568 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ ทั่วประเทศ รวมจำนวนทั้งสิ้น 2,500 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับคะแนนนิยมทางการเมือง การสำรวจอาศัยการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของ “นิด้าโพล” สุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยกำหนดค่าความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 0.05 ที่ระดับความเชื่อมั่น ร้อยละ 97.0
จากการสำรวจเมื่อถามถึงบุคคลที่ประชาชนจะสนับสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรีในวันนี้ พบว่า อันดับ 1 ร้อยละ 40.60 ระบุว่า ยังหาคนที่เหมาะสมไม่ได้ อันดับ 2 ร้อยละ 17.20 ระบุว่าเป็น นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ (พรรคประชาชน) อันดับ 3 ร้อยละ 12.32 ระบุว่าเป็น นายอนุทิน ชาญวีรกูล (พรรคภูมิใจไทย) อันดับ 4 ร้อยละ 10.76 ระบุว่าเป็น นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ (พรรคประชาธิปัตย์) อันดับ 5 ร้อยละ 6.28 ระบุว่าเป็น นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ (พรรคเพื่อไทย) อันดับ 6 ร้อยละ 3.88 ระบุว่าเป็น พลเอกรังษี กิติญาณทรัพย์ (พรรคเศรษฐกิจ) อันดับ 7 ร้อยละ 3.12 ระบุว่าเป็น คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ (พรรคไทยสร้างไทย) อันดับ 8 ร้อยละ 1.40 ระบุว่าเป็น นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค (พรรครวมไทยสร้างชาติ) อันดับ 9 ร้อยละ 1.28 ระบุว่าเป็น พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ร้อยละ 2.28 ระบุอื่น ๆ ได้แก่ พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ (พรรคพลังประชารัฐ) ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ (พรรคไทยก้าวใหม่) นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ นายจตุพร บุรุษพัฒน์ (พรรคโอกาสใหม่) นายแพทย์ วรงค์ เดชกิจวิกรม (พรรคไทยภักดี) นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา (พรรคประชาชาติ) นายเทวัญ ลิปตพัลลภ (พรรคชาติพัฒนา) พันตำรวจเอกทวี สอดส่อง (พรรคประชาชาติ) ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ (พรรคกล้าธรรม) นายวราวุธ ศิลปอาชา (พรรคภูมิใจไทย) นายชาดา ไทยเศรษฐ์ (พรรคภูมิใจไทย) นายกรณ์ จาติกวณิช (พรรคประชาธิปัตย์) และไม่ประสงค์ลงคะแนน (Vote No) และร้อยละ 0.88 ระบุว่า ไม่ตอบ/ไม่สนใจ
ท้ายที่สุดเมื่อถามถึงพรรคการเมืองที่ประชาชนจะสนับสนุนในวันนี้ พบว่า อันดับ 1 ร้อยละ 32.36 ระบุว่า ยังหาพรรคการเมืองที่เหมาะสมไม่ได้ อันดับ 2 ร้อยละ 25.28 ระบุว่าเป็น พรรคประชาชน อันดับ 3 ร้อยละ 11.80 ระบุว่าเป็น พรรคประชาธิปัตย์ อันดับ 4 ร้อยละ 11.04 ระบุว่าเป็น พรรคเพื่อไทย อันดับ 5 ร้อยละ 9.92 ระบุว่าเป็น พรรคภูมิใจไทย อันดับ 6 ร้อยละ 2.76 ระบุว่าเป็น พรรคเศรษฐกิจ อับดับ 7 ร้อยละ 2.32 ระบุว่าเป็น พรรครวมไทยสร้างชาติ อับดับ 8 ร้อยละ 2.00 ระบุว่าเป็น พรรคไทยสร้างไทย อับดับ 9 ร้อยละ 1.12 ระบุว่าเป็น พรรคพลังประชารัฐ ร้อยละ 1.36 ระบุอื่น ๆ ได้แก่ พรรคประชาชาติ พรรคไทยภักดี พรรคโอกาสใหม่ พรรคเพื่อไทรวมพลัง พรรคกล้าธรรม พรรคไทยก้าวใหม่ พรรคชาติพัฒนา พรรคเสรีรวมไทย และไม่ประสงค์ลงคะแนน (Vote No) และร้อยละ 0.04 ระบุว่า ไม่ตอบ/ไม่สนใจ
ทั้งนี้ เมื่อเทียบกับคะแนนนิยมจากไตรมาสก่อนหน้า พบว่าคะแนนนิยมของนายณัฐพงษ์ลดลง จากไตรมาส 2 ที่ได้คะแนนิยมสูงสุด 31.48% จากนั้นไตรมาส 3 ได้ 22.80% ส่วนไตรมาสนี้ได้ 17.20% ขณะที่นายอนุทินมีคะแนนนิยมพุ่งขึ้นมาตลอด จากไตรมาส 1 ได้คะแนน 2.85% , ไตรมาส 2 ได้ 9.64% , ไตรมาส 3 ได้ 20.44% แต่สุดท้ายไตรมาส 4 คะแนนนิยมลดลงเหลือ 12.32%
ส่วนที่มีคะแนนนิยมพุ่งขึ้น ได้แก่คะแนนส่วนที่ยังหาคนที่เหมาะสมเป็นนายกรัฐมนตรีไม่ได้ จากไตรมาส 1 ได้ 23.70% , ไตรมาส 2 ได้ 19.88% , ไตรมาส 3 ได้ 27.28% และไตรมาส 4 พุ่งสูงถึง 40.60% ขณะที่นายอภิสิทธิ์ ก็มีคะแนนนิยมสูงขึ้นต่อเนื่องจากไตรมาส 2 ได้ 0.12% , ไตรมาส 3 ได้ 1.04% และไตรมาส 4 พุ่งขึ้นเป็น 10.76% ส่วนนายจุลพันธ์ เพิ่งได้รับการโหวตเป็นครั้งแรก ได้คะแนน 6.28%
ด้านพรรคการเมืองที่ประชาชนจะเลือก พรรคการเมืองที่มีคะแนนลดลง ได้แก่พรรคประชาชน , พรรคภูมิใจไทย และพรรคเพื่อไทย โดยคะแนนพรรคประชาชนหล่นลงมาแบบเห็นได้ชัด จากไตรมาส 2 ที่ได้รับความนิยมสูงสุด 46.08% ต่อมาไตรมาส 3 ได้ 33.08% และไตรมาส 4 ได้ 25.28% โดยได้คะแนนน้อยกว่ายังหาพรรคเหมาะสมไม่ได้เป็นครั้งแรก ซึ่งคะแนนส่วนที่ยังหาพรรคที่เหมาะสมไม่ได้ ไตรมาส 1 ได้ 13.75% , ไตรมาส 2 ได้ 7.72% , ไตรมาส 3 ได้ 21.64% และไตรมาส 4 ได้ 32.36% ถือว่ามากที่สุด
ส่วนพรรคที่ได้คะแนนนิยมสูงขึ้นได้แก่ พรรคประชาธิปัตย์ ที่ไตรมาส 1 ได้ 3.65% , ไตรมาส 2 ได้ 2.68% , ไตรมาส 3 ได้ 5.52% และไตรมาส 4 ได้ 11.80%