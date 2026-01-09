"สุรเชษฐ์" ป้อง “ธนาธร” สวนกลับ "สุริยะ" ให้โอกาสหลานเถอะ! แฉสมัยนั่งคมนาคม ทำรถไฟฟ้า 20 บาทไม่สำเร็จ

"สุรเชษฐ์" ป้อง “ธนาธร” เต็มที่ สวนกลับ "สุริยะ" ให้โอกาสหลานเถอะ อยากเห็นหลานบริหารมากกว่า แฉสมัยเป็น รมว.คมนาคม ชูรถไฟฟ้า 20 บาทหาเสียง แต่ไม่เป็นไปตามชื่อ แม้แต่ พ.ร.บ.ตั๋วร่วม เพื่อไทยไม่มีร่างของตัวเองด้วยซ้ำ แต่เป็นเนื้อหาที่พรรคประชาชนเสนอ
วันที่ 9 ม.ค. 2569 นายสุรเชษฐ์ ประวีณวงศ์วุฒิ และ น.ส.รักชนก ศรีนอก ผู้สมัคร สส. บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ในฐานะแกนนำพรรค ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทย ปราศรัยเวทีลานคนเมือง โต้กลับนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ผู้ช่วยหาเสียงประชาชน ว่า “เล่นการเมืองมา 25 ปี ทำให้หลานมันดู”
โดยนายสุรเชษฐ์ กล่าวว่า ส่วนตัวก็ต้องการที่จะเห็นหลานทำมากกว่า เพื่อจะได้เห็นบ้านเมืองไปในทิศทางใหม่ๆ แต่อย่างที่ทราบกันดีว่านายธนาธรถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง ซึ่งหากเป็นรัฐบาลประชาชนแนวคิดหลายอย่างตั้งแต่พรรคอนาคตใหม่ พรรคก้าวไกล จนถึงพรรคประชาชน ต้องถามประชาชนว่าต้องการเห็นบ้านเมืองเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่เขาได้หาเสียงไว้ ที่เชื่อว่าจะดีขึ้นกันหรือไม่ ดังนั้น ให้โอกาสหลานเถอะ
จากนั้น น.ส.รักชนก ได้กล่าวขึ้นมาว่า “อาจารย์ไม่ใส่คุณสุริยะหน่อยล่ะ เขาเคยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ไม่ใช่เหรอ ตอนบริหารเป็นอย่างไรเล่า ให้ประชาชนฟังหน่อย เผื่อเขาไม่ได้ดูสภา”
ทำให้นายสุรเชษฐ์ เล่าว่า เขาเคยเป็นรัฐมนตรีมาแล้ว และตนดูนโยบายการหาเสียงที่ระบุว่าค่ารถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย ภายใน 3 เดือน รอบที่แล้วก็ตั้งประเด็นหาเสียงเช่นนี้ แต่อย่างไรก็ตามนโยบายนี้ คนเขียนนโยบายอาจไม่เข้าใจเนื้อหาเพราะสิ่งที่หาเสียงคือ 20 บาทตลอดทาง คือขึ้นหลายสายก็ 20 บาท ไม่ใช่สายหนึ่ง 20 บาท ไปต่ออีกสายหนึ่งกลายเป็น 40 บาท
“แค่ชื่อมันก็ผิดแล้ว มันต้องเป็น 20 บาทตลอดทาง ส่วน พ.ร.บ.ตัวร่วมฯ ที่เพิ่งคลอดออกมา เป็นสิ่งที่พรรคประชาชนยื่นประกอบกับร่างของ ครม. แต่พรรคของนายสุริยะ ไม่มีร่างของของตัวเองด้วยซ้ำ เนื้อหาพอประกบกันแล้วคลอดออกมา เป็นไปตามที่พรรคประชาชนยื่นเป็นหลักหากเทียบอะไรมาตรา พ.ร.บ.ตั๋วร่วมเป็นเรื่องที่ดี เราสนับสนุน ส่วนค่าโดยสาร ถ้าจะแข่งกันในเกมถูกกว่าย่อมดีกว่า ต้องเห็นใจพี่น้องต่างจังหวัดด้วย มาร่วมกันจ่าย เพียงแต่นโยบายพรรคประชาชน หลักการคิดคือพยามทำให้เส้นเลือดใหญ่ รถไฟฟ้า กับเส้นเลือดฝอยคือรถเมล์ ทำงานร่วมกันเป็นระบบขนส่งสาธารณะ ไม่ใช่โลกคู่ขนาน มองรถไฟฟ้าเป็นโลกหนึ่ง มองรถเมล์เป็นโลกหนึ่ง” นายสุรเชษฐ์กล่าว
นายสุรเชษฐ์ กล่าวต่อว่า ควรทำให้เป็นระบบขนส่งสาธารณะร่วมกัน เพราะบริบทผังเมืองกรุงเทพมหานครกระจัดกระจาย จะทำอย่างไรให้เส้นเลือดใหญ่และเส้นเลือดฝอยทำงานร่วมกันให้เป็นขนส่งสาธารณะในราคาที่สมเหตุสมผล ไม่ใช่แข่งกันว่าถูกกว่าดีกว่า เพราะอาจจะแลกมาด้วยกันเจรจาซื้อคืนรถไฟฟ้า ซื้อคืนในราคาเท่าไหร่ยังไม่รู้ จะเอื้อประโยชน์กันอย่างไรไม่รู้ แต่หากไม่ซื้อคืนจะดำเนินภาษีของประชาชนมาอุด แต่ต่างจังหวัดยังไม่มีแม้กระทั่งรถเมล์ดีๆใช้ ซึ่งในกฎหมายอุดหนุนได้ไม่ใช่เรื่องผิด แต่ในบริบทของกรุงเทพมหานครกับต่างจังหวัดจะมีแนวทางการ ใช้ทรัพยากรให้เกิดความสมดุลอย่างไร ไม่ใช่การหาเสียงแข่งกันว่าถูกกว่าย่อมดีกว่า ก่อนที่จะขอโอกาสให้คนใหม่ใหม่ เพื่อให้ประเทศไทยเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น จะดีกว่า