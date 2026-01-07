“ธนาธร” ช่วยหาเสียงให้ผู้สมัครพรรคส้มเขต 1อุบลฯ หลังครั้งก่อนแพ้ฉิวเฉียดเพียงพันกว่าคะแนน

อุบลราชธานี-นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ลงพื้นที่หาเสียงให้ผู้สมัครของพรรคประชาชนเขตเลือกตั้งที่ 1 จ.อุบลฯ ชูนโยบายไทยไม่เทา เชื่อมีโอกาสชนะ เพราะครั้งที่แล้วแพ้ไปพันกว่าคะแนน
นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ผู้ช่วยหาเสียงของพรรคประชาชน พร้อมนายธีระพล เพ็งจันทร์ ผู้สมัครหมายเลข 5 เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอเมือง จ.อุบลราชธานี ขึ้นรถปราศรัยตามตลาดสดในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี เพื่อขอคะแนนจากพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนที่มาจับจ่ายซื้อสินค้าในตลาดสด อ.เมืองอุบลราชธานี
โดยได้การต้อนรับจากพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนเป็นอย่างดี พร้อมให้การสนับสนุนผู้สมัครของพรรค ซึ่งชูนโยบายไทยไม่เทา ใช้เทคโนโลยีปราบโกง เปิดเผยข้อมูลรัฐให้โปร่งใส สนับสนุนทุนสร้างตัว เพิ่มแต้มต่อ SME ไทย ฯลฯ
ซึ่งการเลือกตั้งครั้งที่แล้วผู้สมัครของพรรคประชาชนที่ลงสมัครในนามพรรคก้าวไกลได้คะแนน 31,112 คะแนน โดยแพ้ให้กับผู้สมัครพรรคเพื่อไทย นายวรสิทธิ์ กัลป์ตินันท์ บุตรชายนายเกรียง กัลป์ตินันท์ รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่เดิมมาหลายสมัยเพียง 1,300 คะแนน จึงมาขอโอกาสให้ผู้สมัครได้เข้าสภาในครั้งนี้