”อนุทิน“ ตีมึน "เกรียง" โผล่พลูแมน คิดถึง "เนวิน" ไม่ได้คุย 2 วัน ยันหน้า-หลังบ้านคนเดียวกัน ลั่น "นิพนธ์" มาแน่

นายกฯ ตีมึน ไม่รู้ “เกรียง กัลป์ตินันท์” โผล่พลูแมน บอกไม่ได้คุย ”เนวิน“ 2 วันเริ่มคิดถึงแล้ว ขอโทรหาก่อน ย้ำหน้าบ้าน-หลังบ้าน ทีมเดียวกัน รับมีนัด ”นิพนธ์“ ทานข้าวหาดใหญ่ 11 ต.ค.นี้ มั่นใจร่วมงานพรรคฟ้าเข้มแน่
วันนี้ (8ต.ค.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงกรณีที่นายเกรียง กัลป์ตินันท์ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย ปรากฏตัวที่โรงแรมภูแมน King Power ช่วงเวลาเดียวกับที่มาเปิดงานสัมนาใหญ่เศรษฐกิจไทย ประจำปี 2568 “เมื่อโลกเปลี่ยน..ประเทศไทยไปทางไหน?” และกล่าวปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ “Reset โครงสร้างประเทศ Recover เศรษฐกิจไทย” โดยนายกรัฐมนตรี ได้ถามซ้ำหลายรอบว่า “เกรียงไหน ท่านเกรียงเหรอ“ ผู้สื่อข่าวทราบได้อย่างไร ก่อนที่ผู้สื่อข่าวจะบอกว่า ”นายเกรียง กัลป์ตินันท์ พรรคเพื่อไทย“ ซึ่งผู้สื่อข่าวได้เจอพอดี และนายเกรียง ได้เปิดเผยว่าทมาพบกับนายเนวิน ชิดชอบ ประธานบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ทำให้ นายอนุทิน พยักหน้า และระบุว่า”อ๋อเหรอ เขาเป็นเพื่อนกัน“
ส่วนจะมีผลทางการเมืองอะไรหรือไม่ นายอนุทิน ระบุว่า ตนไม่ได้คุยกับนายเนวิน มา 2 วันแล้ว เดี๋ยวจะโทรคุยวันนี้ เริ่มคิดถึงแล้ว เดี๋ยวโทรหา
เมื่อถามต่อว่านายกรัฐมนตรีเดินหน้าบริหารส่วนหลังบ้านก็เดินการเมืองเต็มที่ใช่หรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า หน้าบ้านหลังบ้านคือคนเดียวกันหมด
ส่วนที่มีทีมเศรษฐกิจที่ดี จะส่งผลเชิงบวกต่อพรรคภูมิใจไทยด้วยหรือไม่ นายอนุทิน ระบุว่า ตอนนี้มีแต่พรรคประเทศไทย เราทำงานเต็มที่ เพื่อประเทศไทย เพราะยังมีเรื่องปัญหาความขัดแย้งไทย-กัมพูชา และต้องทำความชัดเจนให้เขาได้รับทราบ ว่าเราจะไม่ยอมอ่อนข้อ โดยที่เขาไม่ทำอะไรเลยแบบนั้น เป็นเพียงความฝัน เพราะฉะนั้นเขาต้องทำทุกอย่างตามที่เรากำหนดไว้ ซึ่งไม่ใช่สิ่งที่ยาก จะเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดความปลอดภัยกับพี่น้องประชาชนคนไทย และความชัดเจนอธิปไตยของประเทศ ก่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยของประเทศในภูมิภาคนี้ ซึ่งเขาต้องทำตาม
เมื่อสอบถามในวันที่ 11 ตุลาคมนี้ จะมีการไปรับประทานอาหารกับ นายนิพนธ์ บุญญามณี อดีตรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ใช่หรือไม่ นายอนุทินระบุว่า ตนไปราชการ เพื่อประชุม 7 จังหวัดภาคใต้ ซึ่งจะไปพูดคุยในเรื่องเศรษฐกิจและเหตุการณ์ที่ไม่ดีใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งต้องลงเครื่องที่อำเภอหาดใหญ่ ท่านนิพนธ์ ก็ส่งทีมมาต้อนรับ และแวะกินข้าวด้วยกันเป็นเรื่องปกติ ส่วน
ส่วนชัดเจนใช่หรือไม่ว่านายนิพนธ์ จะย้ายมาอยู่กับพรรคภูมิใจไทย ไม่กลับไปพรรคสีฟ้า นายอนุทิน จึงตอบว่า ”สีฟ้าเข้ม“ ทำให้ผู้สื่อข่าวถามซ้ำว่าก็คือสีน้ำเงิน นายอนุทิน ก็พยักหน้าตอบรับ และย้ำว่าเมื่อเช้าอย่างมั่นใจอยู่ว่านายนิพนธ์ จะมาร่วมงานกับพรรคภูมิใจไทย