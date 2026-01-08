“ธนาธร”บุกบุรีรัมย์ถิ่น“เนวิน” ย้ำกาพรรคปชน.ได้“เท้ง”เป็นนายกฯ ไม่มีอีกแล้ว “กาส้ม ได้หนู”

บุรีรัมย์- “ธนาธร” บุกบุรีรัมย์ถิ่น “เนวิน” ย้ำชัดกาเลือกพรรคประชาชน ได้ “เท้ง ณัฐพงศ์ ” เป็นนายกฯ ไม่มีอีกแล้ว “กาส้ม ได้หนู” อย่าเชื่อข่าวลวง ยืนยันไม่เป็นความจริง เผยสนามบุรีรัมย์ ค่ายส้มหวังชิงเก้าอี้ ส.ส.เขต 8 บุรีรัมย์ จากแชมป์เก่า ภูมิใจไทย
วันนี้ (8 ม.ค.68) ที่ตลาดสด เทศบาลเมืองนางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า ผู้ช่วยหาเสียงพรรคประชาชน(ปชน.) พร้อมด้วย นายคำพอง เทพาคำ และ นายทวีศักดิ์ ทักษิณ อดีต ส.ส. พรรคก้าวไกล ได้เดินทางไปยัง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อช่วยหาเสียงให้กับ นายเพชร สุพัตตกุล ผู้สมัคร สส.บุรีรัมย์ เขต 8 พรรคประชาชน โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก มีประชาชนเข้ามาให้กำลังใจ และถ่ายรูปด้วย
นายธนาธร กล่าวปราศรัยว่า การเลือกตั้งครั้งที่แล้ว หลายคนเสียใจมาก กาแล้ว พิธา ไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรี พรรคก้าวไกล ไม่ได้ตั้งรัฐบาล ทุกคนเสียใจ คิดว่าจะเป็นโอกาสทำให้ประเทศไทยดีขึ้น แท้ๆ แต่ความสำคัญของการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 8 ก.พ.2569 นี้ จะเป็นการเลือกตั้งครั้งแรกในรอบ 15 ปี ที่เสียงของประชาชนจะนำไปสู่การจัดตั้งรัฐบาล ได้จริงๆ จะขอให้ย้อนไปเมื่อปี 2554 ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายที่เกิดรัฐบาลมาจากการเลือกตั้งของประชาชนจริงๆ
ดังนั้น เลือกตั้งรอบนี้จึงสำคัญมากๆว่า เสียงของประชาชนจะนำไปสู่การตั้งรัฐบาลของประชาชน หลายคนถามว่า ธนาธร เข้าใจแล้ว เรื่องไม่มี สว. แต่จะกาพรรคประชาชนก็กลัว เพราะกลัวกาส้มได้หนู กลัวกาส้มแล้วพรรคประชาชน จะไปโหวตให้พรรคภูมิใจไทยอีก มีคนถาม เคยได้ยิน เลือกพรรคประชาชน แล้วเดี๋ยวจะไปให้พรรคภูมิใจไทย ตั้งรัฐบาลอีก ยืนยันไม่มีอีกแล้ว
นายธนาธร กล่าวต่อว่า ฟังกันให้ชัด การเลือกตั้งครั้งนี้ ไม่มีอีกแล้ว ที่พรรคประชาชนจะโหวตคุณอนุทิน เป็นนายกรัฐมนตรี อย่าไปเชื่อข่าวลวง อย่าไปเชื่อข้อความเท็จนี้ เขาต้องการทำให้พี่น้องประชาชนสับสน ยืนยันกันอีกครั้งไม่จริง ถ้าเลือกพรรคประชาชน จะได้ คุณณัฐพงศ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชน เป็นนายกรัฐมนตรี อย่างแน่นอน พี่น้องประชาชนจะได้ไม่สับสนกัน
นายธนาธร ยังกล่าวต่ออีกว่า การเลือกตั้งเมื่อปี 2566 เขาบอกว่าพรรคแบบนี้เป็นได้แค่พรรคทางเลือก ไม่สามารถเป็นพรรคใหญ่ได้ เป็นไปไม่ได้ ซึ่งเราก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วการเลือกตั้งเมื่อปี 2566 ร่วมกับพี่น้องประชาชน ได้พิสูจน์ให้เห็นว่าพรรคแบบนี้ ไม่ใช่เป็นพรรคทางเลือก แต่เป็นพรรคทางหลัก เป็นพรรคอันดับหนึ่งของประเทศไทย เป็นไปได้ เลือกตั้งรอบนี้เขาก็บอกเป็นไปไม่ได้หรอกที่ ธนาธร พูด พรรคประชาชนไม่มีทางเป็นรัฐบาลได้ ก็ขึ้นอยู่กับพี่น้องประชาชน
จากนั้น นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ผู้ช่วยหาเสียงของพรรคประชาชน พร้อม นายเพชร สุพัตตกุล ผู้สมัคร ส.ส.บุรีรัมย์ หมายเลข 1 เขตเลือกตั้งที่ 8 พรรคประชาชน ขึ้นรถปราศรัยตามตลาดสดในเขตเทศบาลเมืองนางรอง เพื่อขอคะแนนจากพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนที่มาจับจ่ายซื้อสินค้าในตลาดสด อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ ซึ่งเขตเลือกตั้งที่ 8 เจ้าของพื้นที่เดิม นายไตรเทพ งามกมล จากพรรคภูมิใจไทย การเลือกตั้ง คราวนี้ ทางพรรคประชาชน คาดหวังจะได้ ส.ส.บุรีรัมย์ ในเขตเลือกตั้งนี้
ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า ได้มียายสมจิต แข็งกาน อายุ 84 ปี เดินทางมาให้กำลังใจ นายธนาธร ที่เวทีปราศรัยด้วย ท่ามกลางสภาพอากาศที่หนาวเย็นในช่วงเช้า พร้อมอวยพร ขอให้พรรคประชาชนสมหวัง ได้ตั้งรัฐบาลในการเลือกตั้งคราวนี้