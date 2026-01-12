“มาร์ค” ขอบคุณโพลให้ ปชป.ที่ 4 ชี้ รบ.ผสมวางตำแหน่งยาก ปชช.โหวตโนมองมีทางเลือก เมินกระแส “นายกฯ อ.”

“อภิสิทธิ์” ช่วยผู้สมัครหาเสียงห้วยขวาง-วังทองหลาง แม่ค้ารุมมอบดอกไม้ให้กำลังใจ บอกคิดถึงดันนั่งนายกฯ ขอบคุณโพลหนุน ปชป.ที่ 4 มอง รบ.ผสมกำหนดตำแหน่งบริหารประเทศยาก ชี้ ปชช.โหวตโน อบต.รัตภูมิ บ่งบอกมีทางเลือก เมินกระแส “นายกฯ อ.” บอก เลือก อ.ให้ถูกใบ
วันนี้ (12 ม.ค.) นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ นายสกลธี ภัททิยกุล รองหัวหน้าพรรคดูแลพื้นที่กรุงเทพมหานคร และ นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ ที่ปรึกษาหัวหน้าพรรค ลงพื้นที่ตลาดนัดเมืองไทยภัทร ช่วย นายนนธนัตถ์ บุนนาค ผู้สมัคร สส.กทม. เขต 5
ขณะที่บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก บรรดาพ่อค้าแม่ค้าต่างพากันนำพวงมาลัยมาคล้องคอ มอบดอกกุหลาบ ถ่ายรูป และให้กำลังใจ ทั้ง นายอภิสิทธิ์ และผู้สมัคร ว่า “ขอเป็นกำลังใจให้” “ประชาธิปัตย์นะ โชคดี” “ปรบมือ บอกประชาธิปัตย์กลับมาแล้ว” “ยังหล่อเหมือนเดิม กลับมาแล้ว กลับมาแล้ว” “คิดถึง” “ถ่ายรูปว่าที่นายกฯคนต่อไป ชอบอยู่แล้ว เลือกอยู่แล้ว ช่วยดันหน่อยนายกฯคนต่อไป”
ทั้งนี้ นายอภิสิทธิ์ กล่าวถึงผลสำรวจความนิยมของประชาชน ต่อผู้สมัครและพรรคการเมือง ที่พรรคประชาธิปัตย์อยู่ในลำดับที่ 4 ว่า ขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนพรรคประชาธิปัตย์ แต่ยังถือว่าเป็นงานที่หนัก เพราะต้องการสนับสนุนพรรคให้ได้มากที่สุด แม้ว่าหลายคนจะมองว่าเราไม่ใช่พรรคที่เป็นตัวเต็งพรรคอันดับ 1 หรืออันดับ 2 แต่เรายืนยันว่าทุกเสียงมีคุณค่า ในการที่จะเติมกำลังให้กับพรรคที่สามารถจะไปเติมกำลังให้กับพรรคเพื่อที่จะไปพูดกับคนที่มาชวนร่วมรัฐบาลว่าจะได้รัฐบาลที่เอาจริงเอาจังปราบปรามการทุจริต คอร์รัปชันได้ และทุนเทา เอาจริงเอาจังที่จะไม่สร้างประเด็นความแตกแยก รวมถึงการเอาแนวความคิดการเปลี่ยนแปลงประเทศ เศรษฐกิจ เข้าไปผลักดัน ถ้าหากช่วยผลักดันเรา ก็คิดว่าพรรคประชาธิปัตย์ก็เป็นทางเลือกที่ปลอดภัย ว่าสิ่งเหล่านี้จะเป็นประเด็นสำคัญของรัฐบาลชุดหน้า
ส่วนที่พรรคประชาชนเริ่มเปิดตัวทีมบริหารประเทศ “รัฐบาลประชาชน” มองว่า จะมีผลต่อการลงคะแนนเลือกตั้งหรือไม่ นายอภิสิทธิ์ ระบุว่า แต่ละพรรคมีแนวทางที่ไม่เหมือนกัน ซึ่งตนเองดีใจที่เห็นคนที่มีชื่อเสียง คนที่มีความรู้ความสามารถ ในโครงการต่างๆ ถ้าหากสนใจที่จะมาทำงานการเมืองเรายินดีทั้งสิ้น แต่ตนเองไม่แน่ใจว่าการเปิดตัวหมายถึงการไปดำรงตำแหน่งในฐานะอะไร ซึ่งทราบว่าเป็นเรื่องที่ยาก โดยเฉพาะการเป็นรัฐบาลผสม ซึ่งไม่แน่นอนว่าใครจะได้รับผิดชอบงานด้านไหน
เมื่อถามถึงกรณีที่ประชาชนกาโหวตโนมากกว่าเลือกตั้งนายก อบต.รัตภูมิ จว.สงขลา ถือเป็นการส่งสัญญาณอะไรหรือไม่ นายอภิสิทธิ์ กล่าวว่า ครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรก และเริ่มเกิดมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งถือว่าเป็นการส่งสัญญาณจากเจ้าของประเทศ เจ้าของท้องถิ่น ว่าการที่คิดนำระบบอุปถัมภ์หรือทุนรวมไปถึงนักการเมือง ที่มีประวัติพัวพันแล้วคิดว่าประชาชนไม่มีทางเลือก แต่วันนี้มันมีทางเลือกหนึ่งที่แน่นอน คือ ประชาชนสามารถปฏิเสธได้ด้วยการลงคะแนนไม่เลือกใครเลย
ส่วนที่ขณะนี้มีความพยายามปลุกกระแสอนุรักษ์นิยมจากการที่ลงพื้นที่ โดย นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย อ้อนขอคะแนนเสียงประชาชน ที่รักลุงตู่ให้เลือกลุงหนู นายอภิสิทธิ์ กล่าวว่า ก็เป็นสิทธิ แต่ในที่สุดประชาชนจะเป็นผู้ตัดสิน เลือกอนาคตแบบไหนอย่างไร พร้อมย้ำว่า การเลือกพรรคประชาธิปัตย์ จะเป็นเสียงที่ทำให้ทุกคนมั่นใจ ได้ว่าประเทศจะไปในทิศทางที่ดี
นายอภิสิทธิ์ ยังกล่าวขอบคุณประชาชน วันนี้ตนเองได้มีโอกาสนั่งรถไฟฟ้าใต้ดิน (MRT) มายังสถานีสุทธิสาร ก็มีประชาชนทักทายเป็นจำนวนมาก ซึ่งแสดงให้เห็นว่า เขาหันมาสนใจเรา ซึ่งก็อยากที่จะเข้าหาประชาชน ให้ได้มากที่สุด ในช่วง 20 กว่าวันที่เหลือ เพื่อให้ประชาชนได้ทราบ ว่าประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ หากเลือกพรรคประชาธิปัตย์คืออะไร ส่วนจะไปครบทั้ง 33 เขตเลยหรือไม่ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของพรรค
ส่วนที่มีการวิเคราะห์ถึงกระแสนายกฯ “อ.อ่าง” มาแรง นายอภิสิทธิ์ กล่าวว่า อ.อ่าง มีหลายใบ แต่ว่าเลือกให้ถูก อ.อ่าง ก็แล้วกัน