ปชป.ย้ำ 3 จุดยืนแก้รธน.ไม่แตะหมวด 1–2 ชูจริยธรรมต้องประจักษ์ “ชัยชนะ ” คุมซักฟอก "องอาจ" ดูน้ำท่วมใต้

กก.บห.-สส. ปชป. ย้ำ 3 จุดยืนแก้ รธน. ไม่แตะหมวด 1–2 ชูจริยธรรมต้องประจักษ์มอบ “ชัยชนะ ” คุมเกมซักฟอก พร้อมตั้งศูนย์ช่วยน้ำท่วมใต้ ดึง “องอาจ” นำทีม
วันนี้ (26พ.ย.) นายพงศกร ขวัญเมือง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ แถลงผลการประชุมร่วมคณะกรรมการบริหารพรรค (กก.บห.) และ สส. ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกหลัง กกต.รับรองสถานะพรรคอย่างเป็นทางการ โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบแนวทางสนับสนุนการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ผ่านการคัดเลือกตัวแทนจากประชาชนโดยตรง และผ่านความเห็นชอบของทั้ง สส. และ สว. ตามหลักการที่ศาลรัฐธรรมนูญเคยวางแนวทางไว้ โดยพรรคย้ำจุดยืนชัดเจนว่า การยกร่างรัฐธรรมนูญต้องไม่แก้ไขหมวด 1 (บททั่วไป) และหมวด 2 (พระมหากษัตริย์) พร้อมคงกลไกตรวจสอบคุณสมบัติและมาตรฐานด้านจริยธรรมของนักการเมือง โดยต้องเป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต “อย่างเป็นที่ประจักษ์”
ส่วนการอภิปรายไม่ไว้วางใจนั้น ในฐานะพรรคร่วมเป็นฝ่ายค้านต้องทำหน้าที่ตรวจสอบรัฐบาล หากมีประเด็นที่ควรอภิปราย พรรคพร้อมให้การสนับสนุน โดยมอบให้นายชัยชนะ เดชเดโช รองหัวหน้าพรรค ประสานงานและหารือเบื้องต้น ก่อนนำเข้าสู่ที่ประชุมพรรคเพื่อกำหนดท่าทีร่วมกัน
สำหรับสถานการณ์อุทกภัยที่หาดใหญ่ นายพงศกรเปิดเผยว่า จากการลงพื้นที่ของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรค และคณะ พบปัญหาหลัก 3 ประการ ได้แก่ 1. พูดไม่ถึง ระบบสื่อสารและแจ้งเตือนภัยยังขาดประสิทธิภาพ โดยเฉพาะระบบ Cell Broadcast ที่ส่งข้อมูลไม่ครบถ้วน 2. ส่งไม่ถึง การกระจายอาหารและสิ่งของจำเป็นยังไม่ทั่วถึง ผู้ประสบภัยบางศูนย์ยังไม่ได้รับอาหารตามมื้อที่ควรได้รับ และขาดแคลนสิ่งของจำเป็นเฉพาะกลุ่ม เช่น ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ยาสามัญ และ 3. ช่วยไม่ถึง อุปสรรคด้านคมนาคมและการประสานงาน ทำให้กำลังพล อาสาสมัคร รวมถึงเรือ เจ็ตสกี ไม่สามารถเข้าถึงพื้นที่วิกฤตได้
อย่างไรก็ตามแม้รัฐบาลได้ตั้งศูนย์ประสานงานเฉพาะกิจ และมอบอำนาจให้แม่ทัพภาคที่ 4 และผู้บัญชาการทหารสูงสุด ควบคุมสถานการณ์ แต่เพื่อเสริมการทำงานให้ครอบคลุมมากขึ้น ที่ประชุมร่วมของพรรคมีมติตั้ง ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยพรรคประชาธิปัตย์ โดยมี นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ เป็นประธานศูนย์
ด้านนายองอาจกล่าวว่า มูลนิธิ ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช และเครือข่ายภาคประชาชน ได้ร่วมดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในหลายพื้นที่มาแล้ว และพร้อมร่วมสนับสนุนการช่วยเหลือภาคใต้ในครั้งนี้ โดยประชาชนสามารถส่งมอบสิ่งของที่สำนักงานใหญ่พรรคประชาธิปัตย์ ถนนเศรษฐศิริ หรือบริจาคผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขากระทรวงการคลัง เลขที่ 068-0-02360-7 พร้อมย้ำว่า “คนไทยเราไม่ทิ้งกัน”