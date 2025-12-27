"มาร์ค" นำ 33 ผู้สมัครกทม.ปชป.ไปสมัครสส. กราบพระแม่ธรณีบีบมวยผม เพื่อความเป็นสิริมงคล

“อภิสิทธิ์-สกลธี-องอาจ” นำ 33 ผู้สมัคร สส. กทม.ปชป.ไปสมัครสส. กราบสักการะพระแม่ธรณีบีบมวยผม เพื่อความเป็นสิริมงคล
วันที่ (27 ธ.ค. 2568) เมื่อเวลา 06:45 น. ที่พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ นายสกลธี ภัททิยกุล รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ดูแลพื้นที่กรุงเทพมหานคร และนายองอาจ คล้ามไพบูลย์ แกนนำพรรคร่วมนำ 33 ผู้สมัคร สส. กทม. พรรคประชาธิปัตย์ กราบสักการะพระแม่ธรณีบีบมวยผมสิ่งศักดิ์สิทธิ์และสัญลักษณ์ประจำพรรคเพื่อความเป็นสิริมงคล ณ ที่ทำการพรรค เสร็จแล้วจึงนำคณะขึ้นรถบัสปรับอากาศ 42 ที่นั่งออกเดินทางจากพรรคในเวลา 07:00 น. เพื่อไปสมัครลงรับเลือกตั้งที่อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร ไทย-ญี่ปุ่น