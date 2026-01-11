xs
อภิสิทธิ์ ชี้บึ้มใต้ 11 จุด จงใจสื่อสารการเมืองก่อนเลือกตั้ง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


อภิสิทธิ์? เวชชาชีวะ?
อภิสิทธิ์​ มองเหตุบึ้มใต้​ 11 จุด ก่อนวันเลือกอบต. จงใจสื่อสาร​ -​ แสดงออก​ บอกปชป.บรรจุเป็นหนึ่งนโยบาย เชื่อ​ มั่นคง​มีมาตรการรองรับ​เข้มงวด​เป็นพิเศษ​ ไม่ให้กระทบเลือกตั้งใหญ่​ 8 ก.พ.​ 69

วันนี้(11 ม.ค. 69 )นายอภิสิทธิ์​ เวชชาชีวะ​ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงการก่อเหตุความไม่สงบ รอบวางระเบิดสถานีบริการน้ำมัน 11 แห่ง​ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้​ ว่า​ จะเห็นได้ชัดว่าการจงใจก่อเหตุพร้อมกันเช่นนี้ ต้องการที่จะสื่อสารหรือแสดงออกอะไร และจะเป็นตัวสะท้อนกลับมายังพรรคการเมืองต่างๆ ว่าจะยังต้องมีคำตอบที่ชัดเจน กับปัญหาในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งพรรคประชาธิปัตย์ได้บรรจุไว้เป็นหนึ่งในนโยบาย ที่เรามองว่าที่สุดจะต้องมีคำตอบ ที่เป็นคำตอบทางการเมือง แต่อย่างไรก็ตามจะต้องดูแลเรื่องของความปลอดภัยของประชาชน เป็นอันดับแรก

เมื่อถามว่าแต่การก่อเหตุเป็นการ ก่อเหตุก่อนวันเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วน งตำบล​ หรืออบต.​ทั่วประเทศ กังวลหรือไม่ว่าจะมีการก่อเหตุในวันก่อนเลือกตั้งใหญ่ 8 กุมภาพันธ์​ ที่จะถึงนี้​ ว่า​ ตนเชื่อว่าทาง หน่วยงานด้านความมั่นคงได้มีมาตรการรองรับ และมีความเข้มงวดกวดขัน และเข้าใจว่ามีการประกาศ ข้อห้ามอะไรต่างๆบางอย่าง แต่ท้ายที่สุดจะต้องกลับมาดู ในการแก้ไขปัญหาระยะยาว แต่เฉพาะหน้านี้คงจะต้องเข้มงวดเป็นพิเศษ​ไม่ให้เกิดเหตุเช่นนี้ หากเป็นความพยายามให้เกิดปัญหากับกระบวนการการเลือกตั้ง

