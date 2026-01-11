อภิสิทธิ์ ชี้บึ้มใต้ 11 จุด จงใจสื่อสารการเมืองก่อนเลือกตั้ง

อภิสิทธิ์ มองเหตุบึ้มใต้ 11 จุด ก่อนวันเลือกอบต. จงใจสื่อสาร - แสดงออก บอกปชป.บรรจุเป็นหนึ่งนโยบาย เชื่อ มั่นคงมีมาตรการรองรับเข้มงวดเป็นพิเศษ ไม่ให้กระทบเลือกตั้งใหญ่ 8 ก.พ. 69
วันนี้(11 ม.ค. 69 )นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงการก่อเหตุความไม่สงบ รอบวางระเบิดสถานีบริการน้ำมัน 11 แห่งในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ว่า จะเห็นได้ชัดว่าการจงใจก่อเหตุพร้อมกันเช่นนี้ ต้องการที่จะสื่อสารหรือแสดงออกอะไร และจะเป็นตัวสะท้อนกลับมายังพรรคการเมืองต่างๆ ว่าจะยังต้องมีคำตอบที่ชัดเจน กับปัญหาในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งพรรคประชาธิปัตย์ได้บรรจุไว้เป็นหนึ่งในนโยบาย ที่เรามองว่าที่สุดจะต้องมีคำตอบ ที่เป็นคำตอบทางการเมือง แต่อย่างไรก็ตามจะต้องดูแลเรื่องของความปลอดภัยของประชาชน เป็นอันดับแรก
เมื่อถามว่าแต่การก่อเหตุเป็นการ ก่อเหตุก่อนวันเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วน งตำบล หรืออบต.ทั่วประเทศ กังวลหรือไม่ว่าจะมีการก่อเหตุในวันก่อนเลือกตั้งใหญ่ 8 กุมภาพันธ์ ที่จะถึงนี้ ว่า ตนเชื่อว่าทาง หน่วยงานด้านความมั่นคงได้มีมาตรการรองรับ และมีความเข้มงวดกวดขัน และเข้าใจว่ามีการประกาศ ข้อห้ามอะไรต่างๆบางอย่าง แต่ท้ายที่สุดจะต้องกลับมาดู ในการแก้ไขปัญหาระยะยาว แต่เฉพาะหน้านี้คงจะต้องเข้มงวดเป็นพิเศษไม่ให้เกิดเหตุเช่นนี้ หากเป็นความพยายามให้เกิดปัญหากับกระบวนการการเลือกตั้ง