เขมรยิงมั่ว! ลูกระเบิดตกใส่ยุ้งข้าวของชาวบ้านสระแก้ว ไฟไหม้เสียหาย

วันนี้(22 ธ.ค.) สถานการณ์ชายแดนไทย–กัมพูชา ในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว มีการปะทะกันตั้งแต่ช่วงเช้ามืดที่ผ่านมา มีการยิงตอบโต้กันอย่างต่อเนื่องระหว่างกำลังทหารของทั้งสองฝ่าย เสียงอาวุธหนักดังเป็นระยะ สร้างความตื่นตระหนกให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ชายแดน
เมื่อเวลาประมาณ 07.20 น. มีรายงานว่า กำลังทหารฝ่ายกัมพูชาได้ใช้อาวุธหนักยิงข้ามแดนเข้ามายังฝั่งประเทศไทย กระสุนบางส่วนตกลงในพื้นที่ชุมชนอำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว ซึ่งเป็นพิกัดใหม่ไม่ไกลจากบ้านหนองหญ้าแก้ว ลักษณะการยิงเป็นแบบไม่เจาะจงเป้าหมาย ส่งผลให้บ้านเรือนของประชาชนได้รับความเสียหาย และเกิดเพลิงไหม้ขึ้นในบางจุด
ต่อมามีรายงานเพิ่มเติมว่า เมื่อเวลา 09.10 น. ทหารกัมพูชาได้ใช้เครื่องยิงลูกระเบิดโจมตีเข้ามาในเขตพื้นที่พลเรือนฝั่งไทย โดยลูกระเบิดตกใส่ยุ้งข้าวของชาวบ้านในพื้นที่อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว ส่งผลให้ทรัพย์สินได้รับความเสียหายอย่างรุนแรง
ขณะนี้หน่วยงานด้านความมั่นคงของไทยอยู่ระหว่างการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมประสานงานเพื่อดูแลความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ และประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้นอย่างละเอียด
ภาพจากเพจเฟซบุ๊ก Army Military Force