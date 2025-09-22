"พลอยทะเล" ทิ้งประชาธิปัตย์ซบ ภท. เปิดตัวชิง สส.ภูเก็ต พร้อม "ษณกร - วิวัฒน์" "พิพัฒน์" เล็งกวาดภาคใต้ 30 เก้าอี้

ภูมิใจไทย เปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร สส.ภูเก็ต 3 คน เตรียมสู้ศึกเลือกตั้ง พร้อมเดินหน้าทาบทามผู้สมัครภาคใต้ 14 จังหวัด ตั้งเป้า 30 เก้าอี้
วันนี้ (22 กันยายน) ที่พรรคภูมิใจไทย นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ในฐานะแกนนำภาคใต้พรรคภูมิใจไทย พร้อมด้วย ศุภชัย ใจสมุทร ประธานคณะทำงานฝ่ายกฎหมาย แถลงเปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร สส.ภูเก็ต ทั้ง 3 เขต ประกอบด้วย น.ส.พลอยทะเล ลักษมีแสงจันทร์ ซึ่งเป็นอดีตกรรมการบริหาร และรองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ จะลงเขตเลือกตั้งที่ 1, นายษณกร กี่สิ้น อดีตรองนายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง ลงเขตเลือกตั้งที่ 2 และนายวิวัฒน์ จินดาพล อดีตสมาชิก อบจ.ภูเก็ต ลงเขตเลือกตั้งที่ 3
โดยนายศุภชัย กล่าวว่า ทั้ง 3 คนดังกล่าวจะผนึกกำลังร่วมกับพรรคภูมิใจไทย เพื่อให้ได้ชัยชนะในการเลือกตั้งที่จะมาถึงภายใน 6 เดือนข้างหน้านี้
ขณะที่นายพิพัฒน์ กล่าวว่า พรรคภูมิใจไทยได้มีการทาบทามผู้สมัครจังหวัดภูเก็ตทั้ง 3 เขต ซึ่งนโยบายของพรรคก่อนหน้านี้คือการแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัด ในช่วงสมัยนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม แต่ว่าหมดวาระของรัฐบาลเสียก่อน โดยการเลือกตั้งที่จะมาถึงนี้ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พูดมาเสมอว่า หลังจากที่มีการถวายสัตย์ และแถลงนโยบาย จะถือว่าเป็นการนับหนึ่ง และจากนั้นอีก 4 เดือนก็จะยุบสภาตามที่ได้ลงนาม MOA กับพรรคประชาชน
ทั้งนี้ ตนเองได้รับการเสนอให้มาดูแลกระทรวงคมนาคม ซึ่งเป็นสิ่งที่ชาวจังหวัดภูเก็ตกำลังถามหาในการแก้ไขปัญหาจราจรติดขัดจะแก้ไขปัญหาอย่างไร หากตนได้ทำงานอย่างเต็มที่จะหารือกับระดับจังหวัด เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดต้องทำอย่างไรบ้าง ซึ่งหากได้รายละเอียดแล้วตนก็จะลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ต
นอกจากนี้ จังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดที่มีรายได้จากการท่องเที่ยวอันดับที่ 2 รองจากกรุงเทพมหานคร ซึ่งก็ต้องดูว่าจะทำอย่างไร เพื่อให้จังหวัดภูเก็ตมีรายได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม และช่วยกันปั้นให้ภูเก็ตเป็นไข่มุกของโลก
ส่วนจะมีว่าที่ผู้สมัคร สส.จากภาคใต้มาเพิ่มเติมอีกหรือไม่ นายพิพัฒน์ ระบุว่า พรรคได้มอบหมายให้ตนดูแล 14 จังหวัดภาคใต้ ซึ่งก่อนหน้านี้ได้เชิญเพื่อนๆ ที่มีอุดมการณ์เดียวกันมาร่วมมือกัน ซึ่งขณะนี้ก็มีสมาชิกจากจังหวัดสงขลามาร่วมงานเรียบร้อย ซึ่งในจังหวัดฝั่งอันดามัน วันนี้ก็จังหวัดภูเก็ตมาแล้ว 1 จังหวัด
ส่วนจังหวัดตรัง ตนได้ฟังนายสมชาย โล่สถาพรพิพิธ อดีต สส. ที่ได้ให้สัมภาษณ์ผ่านรายการโทรทัศน์ว่า จะมีการหารือกับนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน อดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ว่าจะเอาอย่างไรต่อไป ซึ่งตนเองก็มีโอกาสได้ไปหารือ โดยอย่างน้อยที่สุด เขต 1 และ 2 จังหวัดตรัง ขณะนี้ก็ตัดสินใจมาร่วมงานกับพรรคภูมิใจไทยเรียบร้อยแล้ว เหลือเพียงเฉพาะเขต 3 และ 4 ซึ่งต้องรอดูอีกครั้ง ว่านายสมชายจะตัดสินใจประการใด หลังได้ไปหารือกับนายเฉลิมชัย และตนจะมีการแถลงข่าวอีกครั้ง
ขณะที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ตนได้หารือกับหลากหลายกลุ่ม ซึ่งแต่ละกลุ่มไม่ได้เป็นกลุ่มก้อนเหมือนกับจังหวัดภูเก็ต ส่วน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ คาดว่าในเร็ว ๆ นี้ หากแถลงนโยบายรัฐบาลเสร็จสิ้น ก็จะเห็นภาพว่า 3 จังหวัดภาคใต้จะมีใครมาร่วมงานกับพรรคภูมิใจไทยบ้าง โดยตอนนี้เรามี สส.จากนราธิวาส 1 ท่าน และมีผู้สมัครเกือบทุกเขตใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพราะฉะนั้นมั่นใจว่า ในพื้นที่ภาคใต้ 14 จังหวัด จะมีข้อสรุปทั้งหมด
เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่า มีกระแสข่าวว่าตั้งเป้าพื้นที่ภาคใต้ 30 เก้าอี้ นายพิพัฒน์ ระบุว่า ก็ยังยืนยันเช่นเดิม ถ้าหากว่ามีผู้ที่มีความคิดเห็นทางการเมือง หรือเพื่อนๆ ที่ขณะนี้อาจเป็นสมาชิกจากพรรคอื่น จะมาร่วมกันพัฒนาและเดินทิศทางเดียวกับพรรค เพราะภาคใต้ของเราขาดโอกาสในการพัฒนา อย่าลืมว่า ภาคใต้เป็นภาคหลังสุดที่จะได้ถนน 4 เลน ซึ่งขณะนี้ถนนสายหลักก็ยังมีถนน 4 เลนไม่ครบ
เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าการเดินหน้าทาบทามผู้สมัครจะเป็นการขัด MOA กับพรรคประชาชนหรือไม่ เพราะดูเหมือนเป็นการเติมเสียง นายพิพัฒน์ ยืนยันว่า ไม่ได้ขัด MOA เพราะการเดินหน้าทาบทามผู้สมัครเพื่อเตรียมการเลือกตั้งหลังยุบสภา หากไปเตรียมการหลังยุบสภาเกรงว่าจะไม่ทัน และเชื่อว่าทุกพรรคการเมืองขณะนี้ก็กำลังเตรียมการเลือกตั้งเช่นกัน ซึ่งขอยืนยันว่าพรรคภูมิใจไทยจะปฏิบัติตาม MOA อย่างแน่นอน และให้สมาชิกพรรคประชาชนสบายใจ