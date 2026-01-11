“พลังงาน” สั่งด่วน! ยกระดับความปลอดภัยปั๊มน้ำมัน 3 จังหวัดชายแดนใต้ป้องกันเหตุซ้ำรอย-กำชับสำรองน้ำมันให้เพียงพอ

“พลังงาน” สั่งการด่วนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างใกล้ชิด โดยเน้นย้ำการยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยสถานีบริการน้ำมันในพื้นที่เพื่อป้องกันเหตุซ้ำรอย และกำชับให้บริหารจัดการคลังน้ำมันสำรองให้มีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในสถานการณ์ฉุกเฉิน
วันนี้ (11 มกราคม 2569) นายวีรพัฒน์ เกียรติเฟื่องฟู รองปลัดกระทรวงพลังงาน ในฐานะโฆษกกระทรวงพลังงาน ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ ทั้งพลังงานจังหวัด ผู้ค้าน้ำมัน ประสานงานร่วมกับหน่วยงานความมั่นคง เพื่อเฝ้าระวังสถานีบริการน้ำมันและจุดยุทธศาสตร์ด้านพลังงานทุกแห่งอย่างเข้มงวด โดยมุ่งเน้นไปที่ความปลอดภัยของพนักงานประจำสถานีและประชาชนที่เข้าใช้บริการเป็นสำคัญ นอกจากนี้ยังได้ขอให้มีการรายงานข้อมูลอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ส่วนกลางสามารถสนับสนุนความช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิด
ในส่วนของการบริหารจัดการเชื้อเพลิง ได้มอบหมายให้กรมธุรกิจพลังงานและผู้ค้าน้ำมันมาตรา 7 ตรวจสอบสต็อกน้ำมันในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อให้มั่นใจว่าจะมีปริมาณน้ำมันสำรองเพียงพอ ไม่เกิดการขาดแคลนหากมีการปิดเส้นทางหรือมีข้อจำกัดในการขนส่ง พร้อมทั้งจัดเตรียมแผนสำรองในการเคลื่อนย้ายเชื้อเพลิงผ่านเส้นทางเลือกเพื่อรักษาความมั่นคงทางพลังงานในพื้นที่ให้ต่อเนื่องที่สุด
“ตนขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ ได้กำชับให้พลังงานจังหวัด ผู้ค้าน้ำมัน เจ้าของสถานีบริการ ประสานกับฝ่ายความมั่นคง เฝ้าระวังสถานีบริการน้ำมันอย่างใกล้ชิดและดูแลความปลอดภัยของพนักงานทุกคน และขอให้พี่น้องประชาชนมั่นใจว่าเราได้เตรียมแผนสำรองปริมาณน้ำมันไว้เพียงพอต่อการใช้งานในทุกสถานการณ์” นายวีรพัฒน์ กล่าว