“อรรถพล” สั่งเปิดศูนย์ ICS ติดตามสถานการณ์ความไม่สงบไทย - กัมพูชา กำชับดูแลพลังงานให้เพียงพอ

“รมว.อรรถพล”สั่งเปิดศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ฉุกเฉินด้านพลังงาน (ICS) เร่งประชุมด่วนคณะผู้บริหารและพลังงานจังหวัดในพื้นที่เสี่ยงเพื่อติดตามสถานการณ์ความไม่สงบระหว่างไทย - กัมพูชา ย้ำเตรียมพร้อมรับมือ และรายงานสถานการณ์ด้านพลังงานในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อให้มั่นใจว่าในพื้นที่มีพลังงานใช้ โดยเฉพาะในศูนย์พักพิงและในพื้นที่เสี่ยง พร้อมกำชับติดตามสถานการณ์บริเวณที่มีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานที่สำคัญตั้งอยู่ และพร้อมให้การสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของทหารในพื้นที่
นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ความไม่สงบบริเวณชายแดน ไทย - กัมพูชา ตนได้สั่งการให้เปิดศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ฉุกเฉินด้านพลังงาน (ICS) โดยมีนายประเสริฐ สินสุขประเสริฐ ปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ โดยที่ประชุมได้ให้ผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้องและพลังงานจังหวัดในพื้นที่เสี่ยงรายงานสถานการณ์ในพื้นที่ ซึ่งปลัดกระทรวงพลังงานขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในทุกระดับเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านความมั่นคงทางพลังงาน ซึ่งกรมธุรกิจพลังงาน (ธพ.) ได้มีการเตรียมการล่วงหน้าในการบริหารจัดการและจัดทำแผนการจัดส่งน้ำมันและก๊าซหุงต้มเรียบร้อยแล้ว และจะมีการประเมินและรายงานสถานการณ์แบบเรียลไทม์
พร้อมกันนี้ ได้กำชับให้พลังงานจังหวัดในพื้นที่ติดชายแดนและพื้นที่เสี่ยงอื่น ๆ รายงานสถานการณ์ในพื้นที่หากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดทันที เพื่อให้กระทรวงสามารถประเมินความเสี่ยงและออกมาตรการป้องกันหรือแก้ไขได้ทันท่วงที
กระทรวงพลังงานติดตามสถานการณ์ด้านพลังงานในภาพรวมอย่างใกล้ชิด เพื่อให้มั่นใจว่าการบริหารจัดการด้านพลังงานจะไม่หยุดชะงัก โดยเฉพาะในศูนย์พักพิงและในพื้นที่เสี่ยง รวมทั้งการดูแลโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานที่สำคัญ เช่น โรงไฟฟ้า เสาส่งไฟฟ้าแรงสูง คลังน้ำมัน ซึ่งถือเป็นทรัพย์สินที่มีความสำคัญต่อความมั่นคงของประเทศ โดยทุกหน่วยงานจะต้องมีการทบทวนแผนฉุกเฉินและเพิ่มความเข้มงวดในการรักษาความปลอดภัยเป็นพิเศษ รวมทั้งการประสานงานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยทหารในการเตรียมพร้อมด้านทรัพยากรต่างๆ เพื่อป้องกันการก่อวินาศกรรมหรือเกิดความเสียหายจากสถานการณ์ความไม่สงบที่อาจเกิดขึ้นนี้
“กระทรวงพลังงานให้ความสำคัญสูงสุดกับการดูแลความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศเป็นอันดับแรก ตนได้สั่งการและเน้นย้ำผู้บริหารและพลังงานจังหวัดในพื้นที่เสี่ยง ต้องบริหารจัดการมิให้สถานการณ์ความไม่สงบใดๆ มาเป็นเหตุให้การจ่ายพลังงานต้องหยุดชะงัก หรือต้องกระทบต่อการใช้ชีวิตของพี่น้องประชาชนให้น้อยที่สุด พร้อมขอความร่วมมือให้ กฟผ. และ ปตท. เตรียมส่งสิ่งของอุปโภคบริโภค ตลอดจนของใช้ที่จำเป็นให้กับศูนย์พักพิง ส่วนโครงสร้างพื้นฐานพลังงานหลักต้องปลอดภัย เราจะไม่ประมาทและจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมง และประสานงานกับหน่วยทหารในการให้การสนับสนุนทรัพยากรต่างๆ มีการกำหนดศูนย์เพื่อจัดส่งน้ำมันสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ของทหารในพื้นที่อย่างเพียงพอและดูแลประชาชนให้ได้รับความปลอดภัยให้มากที่สุด” นายอรรถพล กล่าว