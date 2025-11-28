ปลัดพลังงานเผยปรับเส้นทางขนส่งน้ำมัน-LPG ไปยังจังหวัดภาคใต้ตอนล่างหลังเกิดปัญหาขาดแคลน

“ประเสริฐ”ปลัดกระทรวงพลังงาน ประสานกรมธุรกิจพลังงาน พลังงานจังหวัดและบรษัทน้ำมัน ปรับเส้นทางขนส่งLPGและนำมันหลังพบปัญหาขาดแคลนใน สตูล ปัตตานี ยะลา และ นราธิวาส ยืนยันจะดำเนินการเต็มที่ ให้ประชาชนได้รับผลกระทบน้อยที่สุด
นายประเสริฐ สินสุขประเสริฐ ปลัดกระทรวงพลังงาน ในฐานะผู้บัญชาการเหตุการณ์ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ฉุกเฉินด้านพลังงาน เปิดเผยว่า กระทรวงพลังงานได้ประสานกรมธุรกิจพลังงาน พลังงานจังหวัด และผู้ประกอบการน้ำมันในพื้นที่ในการปรับวิธีการขนส่งและเส้นทางในการลำเลียง หลังจากพบว่าเกิดปัญหาน้ำมันและ LPG ขาดแคลนในพื้นที่ สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส เนื่องจากเส้นทางหลักในการขนส่งถูกตัดขาดและมีปัญหาสัญญาณอินเตอร์เน็ตที่ยังใช้การไม่ได้ ทำให้ไม่สามารถขนส่งน้ำมันได้ตามปกติ
ล่าสุด การลำเลียงเชื้อเพลิงเข้าสู่พื้นที่ภาคใต้ตอนล่างมีสัญญาณที่ดี โดยเมื่อคืนที่ผ่านมา (27 พฤศจิกายน 2568) สามารถเร่งขนส่งได้แล้วบางส่วนและเตรียมเร่งขนส่งน้ำมันและ LPG ให้เพียงพอซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานที่ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการด้านพลังงานในสถานการณ์วิกฤต เพื่อให้การดำรงชีพของประชาชนไม่หยุดชะงัก และสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ได้
"กระทรวงพลังงานได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด หลังได้รับทราบปัญหาจากในพื้นที่ ผมได้ประสานให้กรมธุรกิจพลังงาน พลังงานจังหวัด และผู้ประกอบการน้ำมัน ให้แก้ไขปัญหาในการขนส่งทันที โดยมีการปรับเปลี่ยนวิธีการขนส่งและเส้นทางลำเลียง พร้อมได้สั่งการให้ติดตามตรวจสอบทุกเส้นทางที่ใช้ขนส่งเชื้อเพลิงให้มีปลอดภัย ซึ่งปัจจุบันการขนส่งน้ำมันและ LPG ทยอยเข้าถึงพื้นที่ยะลา นราธิวาส ปัตตานี และสตูลได้แล้วบางส่วน เป็นสัญญาณที่ดีว่าการบริหารจัดการของเราเริ่มเห็นผล ผมขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่ปฏิบัติงานด้วยความยากลำบาก และขอยืนยันว่ากระทรวงพลังงานจะทำทุกวิถีทางเพื่อให้ปริมาณเชื้อเพลิงในพื้นที่ประสบภัยมีเพียงพอต่อการใช้งานของพี่น้องประชาชน นอกจากนั้น ยังสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามความคืบหน้าในพื้นที่ที่ปริมาณน้ำลดลงแล้ว ให้เตรียมแผนฟื้นฟูเพื่อช่วยเหลือประชาชน กระทรวงพลังงานพร้อมให้กำลังแรงและเป็นกำลังใจให้พี่น้องผู้ประสบภัยทุกท่าน" นายประเสริฐ กล่าว