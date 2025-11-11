(คลิป) ปิดถนนสาย 33 ป่าโมก–สุพรรณฯ ต่อเนื่อง น้ำท่วมสูงกว่า 60 ซม. ยาวเกือบ 1 กม.

อ่างทอง - น้ำเจ้าพระยายังหนุนสูงต่อเนื่อง ระดับแตะ 9.60 เมตร ถนนสาย 33 ใช้การไม่ได้ เจ้าหน้าที่เร่งกู้สถานการณ์ ขณะจุดพนังพังเชิงสะพานป่าโมกอุดสำเร็จ การจราจรเริ่มคล่องตัวขึ้น
วันนี้( 11 พ.ย.) เวลา 08.30 น. ผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ ต.ป่าโมก อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง บริเวณถนนสาย 33 ป่าโมก–สุพรรณบุรี ยังคงปิดการจราจรอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากระดับน้ำท่วมสูงกว่า 60 เซนติเมตร ตั้งแต่หน้าปั๊ม ปตท. ไปจนถึงหน้าทางแขวงทางหลวง ระยะยาวกว่า 1 กิโลเมตร รถทุกชนิดยังไม่สามารถสัญจรได้ ต้องเลี่ยงเส้นทางอื่นแทน
พ.ต.อ.ศักดิ์ชัย ไกรวีระเดชาชัย ผกก.สภ.ป่าโมก เปิดเผยว่า เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างเร่งสูบน้ำ–เร่งกู้สถานการณ์เพื่อให้ถนนกลับมาใช้งานได้โดยเร็วที่สุด
ขณะเดียวกันมี ข่าวดี หลังเจ้าหน้าที่สามารถอุดรอยพังของพนังกั้นน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณเชิงสะพานป่าโมกได้สำเร็จ ทำให้การสัญจรบริเวณเชิงสะพานเริ่มกลับมาคล่องตัวมากขึ้น
ด้านสถานการณ์น้ำล่าสุด แม่น้ำเจ้าพระยายังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เขื่อนเจ้าพระยา จ.ชัยนาท ระบายน้ำ 2,900 ลบ.ม./วินาที และมีแนวโน้มเพิ่มอีก โดยน้ำไหลผ่านหน้า ศาลากลาง จ.อ่างทอง ในอัตรา 2,646 ลบ.ม./วินาที ระดับน้ำวัดได้ 9.60 เมตร จากระดับตลิ่ง 8 เมตร และกำแพงป้องกัน 10 เมตร ใกล้แตะจุดวิกฤติ
ขณะที่ ปภ.ประกาศเตือนพื้นที่เสี่ยงริมแม่น้ำเจ้าพระยาให้เฝ้าระวังน้ำเอ่อล้น และเตรียมแผนจุดอพยพประชาชน โดยคาดว่าจะมีน้ำผุดลอดใต้เขื่อนและพนังหลายจุด เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างเฝ้าระวังและรับมือ 24 ชั่วโมง