(คลิป) น้ำเจ้าพระยาเอ่อทะลัก “อ่างทอง” ข้ามถนนอ่างทอง–ป่าโมก ท่วมหมู่บ้าน–ทุ่งนา ขยายวงกว้างต่อเนื่อง

อ่างทอง - สถานการณ์น้ำเจ้าพระยาล่าสุดเอ่อล้นพนังกั้นน้ำในพื้นที่อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ไหลข้ามถนนสายหลักลามเข้าหมู่บ้าน–ทุ่งนา ตำบลนรสิงห์และตำบลเอกราช ขณะผู้ว่าฯ อ่างทอง เรียกประชุมด่วนทุกหน่วยงาน เตรียมแผนรับมือ–อพยพประชาชน
วันนี้( 10 พ.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา จังหวัดอ่างทอง ยังคงน่าเป็นห่วง หลังระดับน้ำเพิ่มสูงต่อเนื่องจนเอ่อล้นพนังกั้นน้ำ บริเวณหมู่ 1 ตำบลป่าโมก อำเภอป่าโมก ไหลข้ามถนนสายอ่างทอง–ป่าโมก บริเวณหน้าโรงอิฐลงสู่คลองชลประทาน ก่อนขยายวงกว้างเข้าท่วมพื้นที่หมู่บ้านในตำบลนรสิงห์ และเอ่อล้นต่อเนื่องขึ้นไปยังถนนทางหลวงหมายเลข 33 บริเวณตำบลเอกราช
กระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวได้ซัดคันคลองชลประทานจนขาดและพังเสียหายหลายจุด โดยเมื่อคืนที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ชลประทานจังหวัดอ่างทองได้เร่งนำบิ๊กแบ็กเข้าวางอุดแนวรั่วและเสริมจุดคันคลองที่เสียหาย แต่ระดับน้ำยังคงเอ่อล้นขยายวงกว้าง เข้าท่วมพื้นที่บ้านเรือนประชาชนและพื้นที่การเกษตรต่อเนื่อง
ขณะเดียวกัน นายชวนินทร์ วงศ์สถิตจิรกาล ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ได้เรียกประชุมด่วนหน่วยงานราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง เพื่อรายงานสถานการณ์น้ำในพื้นที่และกำหนดแนวทางการป้องกัน–รับมืออุทกภัย รวมถึงเตรียมแผนเผชิญเหตุและอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงโดยเร่งด่วน
ทั้งนี้ จังหวัดอ่างทองยังคงประกาศแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และพร้อมขนย้ายทรัพย์สินขึ้นที่สูงได้ทุกเมื่อ