(คลิป) อ่างทองระทึก! ทหาร–กู้ภัย–ไฟฟ้า ระดมช่วยผู้ป่วย–คนชราติดเตียง อพยพด่วน หลังน้ำทะลักเข้าหมู่บ้านป่าโมก

อ่างทอง - น้ำเจ้าพระยาหนุนเอ่อท่วมหมู่ 1–2 ป่าโมก ขยายวงเข้าหมู่บ้านต่อเนื่อง เจ้าหน้าที่เร่งนำเรือ–รถยกสูงลุยน้ำอพยพผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงส่งโรงพยาบาลป่าโมก ขณะระดับน้ำยังเพิ่มไม่หยุด
วันนี้(10 พ.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ชุมชนหมู่ 2 ตำบลป่าโมก อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง เกิดเหตุวิกฤตน้ำเอ่อล้นเข้าท่วมหมู่บ้านอย่างรวดเร็วจากมวลน้ำเจ้าพระยาที่ไหลตลบกลับมาจากพื้นที่หมู่ 1 ทำให้ระดับน้ำเพิ่มสูงจนชาวบ้านตั้งตัวไม่ทัน
เจ้าหน้าที่ทหาร เจ้าหน้าที่กู้ภัย และการไฟฟ้าฯ ที่เข้าไปตัดกระแสไฟในพื้นที่ ได้ร่วมกันระดมกำลังใช้อุปกรณ์ทุกประเภท ทั้ง เรือท้องแบน และ รถยกสูง ลุยน้ำลึกเข้าไปเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ และคนชราที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ออกจากบ้านที่ถูกน้ำท่วมสูง เพื่อนำส่งโรงพยาบาลป่าโมกเป็นการเร่งด่วน เพื่อป้องกันอันตรายจากกระแสน้ำและไฟฟ้ารั่ว
กระแสน้ำที่ไหลทะลักเข้าหมู่บ้านอย่างต่อเนื่อง ยังขยายวงกว้างไปในหลายหมู่บ้านและตำบลใกล้เคียง ทำให้ประชาชนโดยเฉพาะผู้สูงอายุ ต้องถูกเคลื่อนย้ายไปยังพื้นที่ปลอดภัยชั่วคราว
ด้านชาวบ้านระบุว่า น้ำมาภายในเวลาไม่นานและแรงกว่าที่คาดไว้ ทำให้หลายครอบครัวเก็บของไม่ทัน ขณะที่ผู้ป่วยติดเตียงจำเป็นต้องได้รับการเคลื่อนย้ายอย่างเร่งด่วนเพื่อความปลอดภัย
ระดับน้ำล่าสุด เขื่อนเจ้าพระยา จังหวัดชัยนาท ยังคงระบายน้ำในอัตรา 2,800 ลบ.ม./วินาที และมีแนวโน้มปรับเพิ่มอีก ส่งผลให้ระดับน้ำหน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทองเพิ่มสูงเป็น 9.55 เมตร (ระดับตลิ่ง 10 เมตร – จุดวิกฤต 8 เมตร) ปริมาณน้ำไหลผ่าน 2,626 ลบ.ม./วินาที เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ยังคงเฝ้าระวังตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมเตรียมแผนอพยพเพิ่มเติมหากระดับน้ำยังคงเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง.