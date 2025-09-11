คันกั้นน้ำริมคลองโผงเผงพังทลาย น้ำไหลทะลักเข้าท่วมหมู่บ้านกว่า 130 หลังคาเรือน

อ่างทอง - คันกั้นน้ำริมคลองโผงเผงกระสอบทรายพังทะลายน้ำไหลทะลักเข้าท่วมพื้นที่หมู่ 2 เพิ่มอีก8หลังคาเรือน ด้านป้าสายฝน วัย58ปี ชาวบ้านหมู่4 ครวญ น้ำไหลเข้าท้วมสวนกล้วยน้ำหว้าเสียหายเริ่มเน่าตายเสียดายเงินแสนหายวับไปกับตา
เช้าวันนี้( 11 ก.ย.) ที่บริเวณคันกั้นน้ำริมคลองโผงเผง หน้าบ้านเลขที่ 2/3หมู่ 2 ตำบลโผงเผง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง กระสอบทรายได้พังทลายและขยายวงกว้างทำให้น้ำไหลทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่หมู่2เพิ่มอีกจำนวน 8 หลังคาเรือน ซึ่งพื้นที่ตำบลโผงเผงได้รับผลกระทบจากน้ำเอ่อล้นเข้าท่วมหมู่บ้านแล้ว 132 ครัวเรือน ชาวบ้านได้รับผลกระทบ 251 คน
ด้านสถานการณ์น้ำเจ้าพระยายังเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาท ระบายน้ำลงสู่ท้ายเขื่อนที่ 1,900 ลบ.ม./วินาที ไหลผ่าน สถานี โทรมาตร C7A หน้าศาลากลาง จ.อ่างทอง ระดับน้ำสูง 7.78 เมตร จุดวิกฤตอยู่ที่ 8 เมตร จากระดับตลิ่งที่มีเขื่อนกั้นน้ำ10 เมตร ปริมาณน้ำไหลผ่าน 1972 ลบ.ม./วินาที
ด้านป้าสายฝน นิกรพันธุ์ วัย58ปี บ้านเลขที่ 35/1หมู่4 ตำบลโผงเผง ครวญเงินแสนหายวับไปกับตาหลังน้ำน้ำปีนี้มาเร็วมาก เอ่อล้นน้ำไหลเข้าท้วมสวนกล้วยน้ำหว้าหลังบ้านนานร่วมสัปดาห์แล้ว ทำให้สวนกล้วยน้ำหว้า 1.2 ไร่ ที่กำลังออกผลผลิต จะเก็บได้ช่วงปลายเดือน ก.ย. เริ่มเสียหายเริ่มเน่าตาย ช่วงนี้ทำได้เพียงขุดหน่อกล้วยมาเก็บไว้ขายและรอปลูกครั้งต่อไป เครียดเสียดายเงินแสนที่จะได้จากการขายผลผลิตต้องหายวับไปกับน้ำท่วม