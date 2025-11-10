ผู้ว่าปทุมห่วงชาวบ้านริมน้ำติดตามสถานการณ์น้ำที่วัดสะแก อ.สามโคก พร้อมมอบถุงยังชีพเป็นกำลังใจผู้ป่วยติดเตียง

วันนี้ (8 พ.ย.68) เวลา 15.00 น. นายเอกวิทย์ มีเพียร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยพ.อ.กิตติศักดิ์ วัฒนเดช รอง ผอ.รมน.จังหวัด ปทุมธานี นายดงพล รุจิธรรมธัช ปลัดจังหวัดปทุมธานี นางสาวสุพีพร โมรา หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี นายศรัณย์ เกตุทอง นายอำเภอสามโคก นางสาวกรรณิการ์ นาคอินทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสามโคก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำ การเสริมคันกั้นน้ำ บริเวณพื้นที่วัดสะแก หมู่ 2 ตำบลสามโคก อำเภอสามโคก พร้อมพบปะพูดคุยให้กำลังใจและมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ป่วยติดเตียง กลุ่มเปราะบาง ที่อยู่ในพื้นที่ได้รับผลกระทบ
ทั้งนี้ จากสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่เพิ่มสูงขึ้น จากการเพิ่มการระบายน้ำเขื่อนชัยนาท และฝนตกติดต่อกันในช่วงที่ผ่านมา ผนวกกับน้ำทะเลหนุน ทำให้น้ำเอ่อล้นตลิ่งเข้าสู่บ้านเรือนประชาชน ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังและดูแลประชาชนในพื้นที่ที่มีสถานการณ์น้ำเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือน รวมถึงตรวจสอบประตูระบายน้ำต่าง ๆ เตรียมพร้อมเครื่องมืออุปกรณ์สาธารณภัย ให้พร้อมช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็ว โดยจังหวัดปทุมธานีมีพื้นที่ประสบสาธารณภัย ในพื้นที่อำเภอเมืองปทุมธานี และอำเภอสามโคก รวม 22 ตำบล 65 หมู่บ้าน 10 ชุมชน 5,211 ครัวเรือน ผู้ประสบสาธารณภัย 14,595
คน