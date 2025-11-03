กาญจนบุรี ฝนหนักต่อเนื่อง ท่วม “รพ.ท่ากระดาน” ศรีสวัสดิ์ ต้องย้ายผู้ป่วยบางส่วนออก

กาญจนบุรี – ฝนหนักต่อเนื่อง ท่วม “รพ.ท่ากระดาน” ศรีสวัสดิ์ ต้องย้ายผู้ป่วยบางส่วน ขณะ มท.3 พร้อมผู้ว่าฯ กาญจน์ ลงพื้นที่หนองปรือหลังน้ำล้นสปริงเวย์อ่างลำตะเพิน
วันนี้( 3 พ.ย.) เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องในหลายพื้นที่ของจังหวัดกาญจนบุรี ส่งผลให้ระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำลำตะเพิน อำเภอหนองปรือ เพิ่มสูงจนล้นสปริงเวย์ ขณะเดียวกันน้ำจากเทือกเขาหม่องกระแทะ ไหลทะลักเข้าท่วม โรงพยาบาลท่ากระดาน อำเภอศรีสวัสดิ์ จนต้องอพยพผู้ป่วยบางส่วนไปยังโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนาในตัวเมืองเป็นการชั่วคราว
นายอธิสรรค์ อินทร์ตรา ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการอำเภอทุกแห่ง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำท่วมขัง หลังสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ออกประกาศเตือนพื้นที่เสี่ยง โดยเฉพาะอำเภอศรีสวัสดิ์ หนองปรือ ไทรโยค ทองผาภูมิ และบ่อพลอย
ขณะที่ นายเกียรติศักดิ์ ธนาวรรณโอภาส นายอำเภอหนองปรือ รายงานว่า ฝนที่ตกหนักตลอดสัปดาห์ทำให้ระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำลำตะเพินเพิ่มขึ้นจนล้นสปริงเวย์ เบื้องต้นได้ประกาศเตือนประชาชนริมน้ำให้ย้ายของขึ้นที่สูง และเตรียมแผนรับมือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ด้าน นายศิริรัตน์ บำรุงเสนา นายอำเภอศรีสวัสดิ์ เปิดเผยว่า น้ำจากภูเขาหม่องกระแทะ หมู่ 1 และหมู่ 2 ไหลบ่าลงมารวมกับน้ำจากท่อระบายน้ำหน้าร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งที่มีขนาดเล็ก ระบายน้ำไม่ทัน จึงเอ่อล้นเข้าท่วม โรงพยาบาลท่ากระดาน รวมถึงท่วมหม้อแปลงไฟฟ้าจนไฟฟ้าดับตั้งแต่ช่วงกลางดึกที่ผ่านมา ส่งผลให้โรงพยาบาลต้องเคลื่อนย้ายผู้ป่วยบางส่วนไปยังโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนาเป็นการชั่วคราว
ช่วงกลางดึกจนถึงเช้าวันนี้ เจ้าหน้าที่จาก อบต.ท่ากระดาน, เทศบาลเอราวัณ, ปภ.จังหวัด, รวมถึงกำนัน–ผู้ใหญ่บ้าน และจิตอาสา ได้ช่วยกันนำเครื่องสูบน้ำ “พญานาค” มาสูบน้ำออกจากพื้นที่โรงพยาบาลอย่างต่อเนื่อง ทำให้ระดับน้ำเริ่มลดลงแล้วในช่วงเช้า
นายสุนทร หงษ์ทอง นักสาธารณสุขชำนาญการ รักษาการสาธารณสุขอำเภอศรีสวัสดิ์ แจ้งเตือนประชาชนว่า ขณะนี้โรงพยาบาลยังมีน้ำท่วมบางส่วนและไฟฟ้าดับ หากมีผู้ป่วยฉุกเฉินให้ติดต่อที่ห้องฉุกเฉินเท่านั้น ห้ามเข้าเขตอื่นเนื่องจากเสี่ยงไฟฟ้ารั่ว ส่วนกรณีหญิงตั้งครรภ์ใกล้คลอด แนะนำให้ไปโรงพยาบาลพหลฯ แทน เพราะอุปกรณ์ทางการแพทย์ไม่สามารถใช้งานได้
ล่าสุด เวลา 12.30 น. นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมคณะ เดินทางลงพื้นที่อำเภอหนองปรือ เพื่อตรวจเยี่ยมประชาชนและติดตามสถานการณ์น้ำท่วม โดยมีผู้ว่าฯ กาญจนบุรี น.ส.กิตติยา จึงรุ่งเจริญกิจ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี ตรวจเยี่ยมและมอบถุงยังชีพให้ประชาชนผู้ประสบภัยในพื้นที่ 5 ตำบลของอำเภอบ่อพลอย รวมกว่า 250 ครัวเรือน โดยครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบหนักสุด 10 ครัวเรือนได้รับเงินช่วยเหลือครอบครัวละ 3,000 บาท