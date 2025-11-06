เขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มระบายน้ำเป็น 2,700 ลบ.ม./วินาที น้ำท้ายเขื่อนสูงขึ้น 37 ซม. พัดคันกระสอบทรายพังหลายจุด น้ำทะลักท่วมหมู่บ้านกลางดึก

ชัยนาท - เขื่อนเจ้าพระยาเร่งระบายน้ำรับมวลน้ำเหนือ ส่งผลระดับน้ำท้ายเขื่อนชัยนาทเพิ่มสูงกว่า 37 เซนติเมตร คันกระสอบทรายริมแม่น้ำพังหลายจุด น้ำทะลักเข้าท่วมหมู่บ้านกลางดึก ชาวบ้านเร่งขนของหนีน้ำกันจ้าละหวั่น ขณะเทศบาลประกาศเตือน 7 หมู่บ้านให้เฝ้าระวังใกล้ชิด
วันนี้ (6 พ.ย.68) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากที่เขื่อนเจ้าพระยา ได้เพิ่มการระบายน้ำเป็น 2,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ทำให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนที่ อ.สรรพยา สูงขึ้นกว่า 37 เซนติเมตร กระแสน้ำที่ไหลแรงได้พัดแนวกระสอบทรายกั้นริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณ ต.หาดอาษา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท พังทลายหลายจุด โดยคันกระสอบทรายที่บริเวณหมู่ 5 ได้พังลงมาตอนเวลา 02.00 น. ทำให้กระแสน้ำที่ไหลแรงทะลักเข้าท่วมหมู่บ้านอย่างรวดเร็ว
จนถึงเช้านี้ 06.00 น. กระแสน้ำยังไหลแรง ทะลักเข้าท่วมหมู่บ้านอย่างต่อเนื่อง ชาวบ้านต้องรีบเก็บข้าวของขึ้นที่สูง และย้ายขึ้นไปอาศัยบนชั้นสองของบ้าน บางส่วนได้ย้ายออกไปอาศัยอยู่ที่เต้นท์ริมถนนคันคลองมหาราช ที่ได้ไปติดตั้งไว้ก่อนหน้านี้ ขณะที่ทางเทศบาลตำบลหาดอาษา ได้ประกาศให้ชาวบ้าน ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 ม.9 รีบขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูง เนื่องจากคันกระสอบทรายกั้นน้ำถูกกระแสน้ำพัดพังเพิ่มอีกหลายจุด
สำหรับ สถานการณ์น้ำเจ้าพระยา ยังคงเพิ่มปริมาณอย่างต่อเนื่อง ทั้งน้ำเหนือจาก จ.นครสวรรค์ และ น้ำจากแม่น้ำสะแกกรัง จังหวัดอุทัยธานี ที่ไหลไปรวมกันด้านเหนือเขื่อนเจ้าพระยา จ.ชัยนาท มีปริมาณมากกว่า 3,213 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอีก
โดยวันนี้เมื่อเวลา 06.00 น. ปริมาณน้ำเจ้าพระยาที่ไหลผ่านสถานีวัดน้ำ C2. จังหวัดนครสวรรค์ มีปริมาณ 2,988 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน 92 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที แม่น้ำสะแกกรัง ที่จังหวัดอุทัยธานี มีปริมาณ 357 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน 55 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เมื่อแม่น้ำสองสายไหลไปรวมกันที่จังหวัดชัยนาท ทำให้น้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยา มีปริมาณ 3,231 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน 216 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ระดับน้ำที่อำเภอเมืองชัยนาท อยู่ที่ระดับ 17.07 เมตร (รทก)
เขื่อนเจ้าพระยา ระบายน้ำ 2,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ระดับน้ำที่ อ.สรรพยา สูงขึ้น 37 เซนติเมตร อยู่ที่ระดับ 16.31 เมตร(รทก)