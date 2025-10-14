xs
ระดับน้ำเจ้าพระยาไหลผ่านจังหวัดอ่างทอง เริ่มทรงตัว มีบางพื้นที่ เช่น ที่ อ.ป่าโมก เพิ่มขึ้นเล็กน้อย

อ่างทอง - ระดับน้ำเจ้าพระยาไหลผ่านจังหวัดอ่างทอง เริ่มทรงตัว มีบางพื้นที่ เช่น ที่ อ.ป่าโมก เพิ่มขึ้นเล็กน้อย เนื่องจากเป็นพื้นที่ต่ำ และเป็นจุดรวมน้ำก่อนที่จะไหลลงสู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันนี้( 14 ต.ค.) รายงานสถานการณ์น้ำเจ้าพระยาไหลผ่านจังหวัดอ่างทอง โดยแม่น้ำเจ้าพระยา ผ่าน อ.ไชโย และ อ.เมือง เริ่มทรงตัว มีเพียงระดับน้ำในคลองโผงเผง อ.ป่าโมก ที่เพิ่มขึ้นประมาณ 3 เซ็นติเมตร เนื่องจากเป็นพื้นที่ต่ำ และเป็นจุดรวมน้ำก่อนที่จะไหลลงสู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ส่วนในพื้นที่อำเภอวิเศษชัยชาญ นายอภิชาติ ศรีเหรา นายอำเภอ ระบุว่า ระดับน้ำแม่น้ำน้อยในพื้นที่เริ่มทรงตัวและลดระดับลง

นายมนตรี เนียมรอด ผู้อำนวยการโครงการชลประทานจังหวัดอ่างทอง เปิดเผยว่า ระดับน้ำทั่วทั้งจังหวัด มีแนวโน้มลดลง แต่ในห้วง 2-3 วันที่ผ่านมา มีฝนตกทางตอนเหนือจังหวัดอ่างทอง จึงทำให้ระดับน้ำที่อำเภอป่าโมก ซึ่งเป็นที่ลุ่มต่ำเพิ่มขึ้นเล็กน้อย

ในขณะที่วันนี้ มีกำลังทหาร จากกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 11 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 1 รักษาพระองค์ ประจพื้นที่ตำบลโผงเผง และตรวจสอบแนวคันป้องกันน้ำท่วมตั้งแต่เช้า เพื่อสังเกตการณ์ว่าจุดใดชำรุดหรือไม่ ซึ่งขณะนี้ตลอดแนวคันป้องกันน้ำท่วมยังแข็งแรง

ส่วนบ้านที่อยู่ในแนวคันป้องกันน้ำท่วม บางหลังมีน้ำซึมเข้ามา แต่ชาวบ้าน ชื่นชมเจ้าหน้าที่ ทั้งจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทหาร ปภ. ชลประทานฯ และทางจังหวัด ช่วยป้องกันพื้นที่ไม่ให้น้ำเข้ามาด้านในกำแพงได้ เพราะหากน้ำผ่านมาได้จะท่วมพื้นที่บ้านชาวบ้านต้องอพยพออกไปอยู่ที่ถนน

นายสมาน ไผ่งาม อายุ 70 ปี อยู่บ้านเลขที่ 69 ม.6 ต.โผงเผง อ.ป่าโมก เปิดเผยว่า ปีนี้เป็นปีที่ 3 ที่น้ำไม่ท่วมในชุมชน เพราะมีแนวป้องกันน้ำท่วม เหลือเพียงท้ายหมู่บ้านอีกราว 200-300 เมตร ที่ยังไม่มีแนวป้องกันน้ำท่วม จึงอยากให้ภาครัฐดำเนินการในส่วนที่เหลือให้แล้วเสร็จ และอยากให้มีการหาพื้นที่รับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยา เพิ่ม เพื่อจะได้ผ่อนพื้นที่รับน้ำอย่าง อ่างทอง และอยุธยาฯ ให้เบาลง

ล่าสุดเขื่อนเจ้าพระยา จ.ชัยนาท ลดการระบายน้ำ อยู่ที่ 2,300 ลบ.ม./วินาที แต่แม่น้ำเจ้าพระยาที่บริเวณหน้าศาลากลาง จ.อ่างทอง ยังคงสูงอยู่ที่ 8.69 เมตร ซึ่งจุดวิกฤตอยู่ที่ 8 เมตร จากระดับตลิ่งที่มีเขื่อนกั้นน้ำ 10 เมตร ปริมาณน้ำไหลผ่าน 2,297 ลบ.ม./วินาที










