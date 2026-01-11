นายกฯ เผยบึ้ม จชต.ไม่มีผู้เสียชีวิต ไม่ใช่ก่อการร้าย แต่ส่งสัญญาณรับเลือกตั้งท้องถิ่น ฝั่งเขมรสงบ

“อนุทิน” ทราบแล้ว เหตุป่วนลอบวางระเบิด 11 จุด 3 จังหวัดชายแดนใต้ ไม่มีผู้เสียชีวิต บอก ไม่ใช่ก่อการร้าย แต่ส่งสัญญาณรับเลือกตั้งท้องถิ่น ย้ำ ชายแดนไทย-กัมพูชา นิ่งสงบ แต่ไม่ประมาท
วันนี้ (11 ม.ค.) เมื่อเวลา 11.15 น. ที่ตลาด อ.ต.ก. นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และ รมว.มหาดไทย กล่าวถึงเหตุลอบวางระเบิด และวางเพลิงสถานีบริการน้ำมันพร้อมกัน 11 จุด ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ จ.นราธิวาส ยะลา และปัตตานี ช่วงกลางดึกผ่านมา ว่า รับทราบรายงานแล้ว ไม่มีผู้เสียชีวิต ซึ่งสายความมั่นคง ประเมินว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นการส่งสัญญาณให้สอดรับกับการเลือกตั้งท้องถิ่น ไม่ได้มุ่งหวังก่อการร้าย แต่เราต้องกำชับไม่ให้เกิดสถานการณ์แบบนี้ โดยประสานไปทางกองทัพภาคที่ 4 และกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 9 ให้เข้าไปแก้ปัญหา
เมื่อถามว่า จะต้องถึงขั้นเรียกฝ่ายความมั่นคงมาประชุมด่วนหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ขณะนี้ยังเป็นแค่การหารือกันระหว่างผู้รับผิดชอบเท่านั้น
เมื่อถามถึงสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา อยากจะสื่อสารอะไรไปถึงประชาชน นายอนุทิน กล่าวว่า ตอนนี้นิ่งสงบแล้ว และอยากสื่อสารไปถึงชาวบ้านที่ต้องออกจากบ้าน เป็นเวลากว่า 20 วัน ก็ได้กลับบ้านแล้วในช่วงปีใหม่ ซึ่งหลังจากนั้น ภาวะเหตุการณ์ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้น รวมถึงไม่มีสิ่งบอกเหตุที่จะเป็นสัญญาณ ว่าจะมีการปะทะเกิดขึ้น แต่ประเทศไทยก็ต้องไม่ประมาท ซึ่งหน่วยงานฝ่ายความมั่นคงก็มีความพร้อมอยู่ตามแนวชายแดน