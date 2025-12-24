ชาวหาดใหญ่โล่งอก! ปลายปี 2568 ไม่เสี่ยงน้ำท่วมใหญ่ อากาศเย็นสบาย หนุนท่องเที่ยว-เศรษฐกิจฟื้น

ผู้เชี่ยวชาญยืนยัน ชาวหาดใหญ่และ 3 จังหวัดชายแดนใต้ไม่ต้องกังวลน้ำท่วมช่วงปลายปีนี้ คาดมีเพียงน้ำรอการระบายบางจุด ขณะที่สภาพอากาศปลายปีถึงต้นปีหน้าเย็นสบาย เหมาะท่องเที่ยวช่วงปีใหม่
วันนี้ (24 ธ.ค.) รศ.ดร.เสรี ศุภราทิตย์ นักวิชาการด้านการจัดการภัยพิบัติและสภาพภูมิอากาศ เปิดเผยว่า “ชาวอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา รวมถึงพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สามารถคลายความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำท่วมช่วงปลายปี 2568 ได้ หลังมีการประเมินว่าปีนี้ไม่น่าจะเกิดน้ำท่วมใหญ่ โดยอาจพบเพียงน้ำรอการระบายในบางจุดที่มีความเปราะบางเป็นประจำ เช่น บริเวณสี่แยกคลองหวะ
ทั้งนี้ หน่วยงานท้องถิ่นควรเร่งเปิดทางระบายน้ำ กำจัดขยะที่อุดตัน และทำความสะอาดพื้นที่เมือง เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่ เนื่องจากสภาพอากาศช่วงปลายปีต่อเนื่องถึงต้นปี 2569 อยู่ในเกณฑ์ดี ไม่ร้อนจัด เอื้อต่อการเดินทางท่องเที่ยว และการจับจ่ายใช้สอย เพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่
ขณะเดียวกัน ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีอากาศหนาวเย็นแบบสบาย ๆ ในช่วงปีใหม่ต่อเนื่องถึงเดือนมกราคม 2569 โดยพื้นที่จังหวัดน่านมีอุณหภูมิต่ำสุดในช่วงกลางคืนประมาณ 16–17 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิสูงสุดในช่วงกลางวันราว 29 องศาเซลเซียส เหมาะแก่การท่องเที่ยวชมธรรมชาติ แสงสี และวัดวาอารามในหลายจังหวัด
นอกจากนี้ ยังมีการหารือร่วมกับผู้นำชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ภาคเหนือ เพื่อถอดบทเรียนและเตรียมความพร้อมรับมือฤดูน้ำหลากปี 2569 ซึ่งเหลือเวลาอีกประมาณ 6 เดือน โดยย้ำว่าการคาดการณ์ฝนระยะยาวยังมีความไม่แน่นอน จึงจำเป็นต้องมีแผนรองรับที่ชัดเจน และเร่งดำเนินโครงการที่สามารถเห็นผลได้รวดเร็ว (Quick Win) เพื่อเสริมความพร้อมของชุมชน
ทั้งนี้ ได้เชิญชวนประชาชนชาวไทยร่วมเดินทางท่องเที่ยวทั้งภาคใต้และภาคเหนือในช่วงเทศกาลปีใหม่ เพื่อช่วยกันฟื้นฟูเศรษฐกิจ พร้อมส่งความปรารถนาดีเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2569 ขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรง และสมหวังในทุกประการ”