นายกฯยันชายแดนเขมรสงบดีไร้สิ่งบอกเหตุ ลั่นไม่ประมาทคุมสถานการณ์ตลอดแนวชายแดน

“อนุทิน” ยันชายแดนไทย-กัมพูชาสงบดี ไม่มีสิ่งบอกเหตุ ลั่นไทยไม่ประมาท คุมสถานการณ์ตลอดแนวชายแดน
วันนี้ (11ม.ค.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึง สถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาล่าสุดว่า ตอนนี้นิ่งสงบดีแล้ว พี่น้องประชาชนคนไทยที่อพยพออกมาเป็นเวลาเกือบ 20 วัน ได้กลับบ้านตั้งแต่ช่วงปีใหม่ หลังจากนั้นเหตุการณ์ก็อยู่ในภาวะคงที่ ไม่มีสิ่งบอกเหตุรุนแรงขึ้นใดๆ ที่จะเกิดเหตุ สถานการณ์ความรุนแรงขึ้นอีก อย่างไรก็ตามประเทศไทยไม่ประมาทมีความพร้อมตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาตลอดเวลาและควบคุมสถานการณ์ตลอดแนวชายแดน