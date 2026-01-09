นายกฯชี้ชายแดนเขมรปกติ ไม่ประมาทต้องคืนความสงบ ทหารเจ็บช่องบกแม่ทัพขอโทษแล้วยังตามข้อตกลง

"อนุทิน" เผย ชายแดนไทย-กัมพูชา สถานการณ์ปกติ แต่ไม่ประมาท ชี้ต้องคืนความสงบสุขให้ประชาชน ส่วนกรณีทหารไทยบาดเจ็บที่ช่องบก มีการขอโทษระหว่างแม่ทัพแล้วยังถือเป็นไปตามข้อตกลง joint statement
วันนี้ (9ม.ค.) เมื่อเวลา 17.00 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย กล่าวถึงสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชา ว่าได้รับรายงานว่าทุกอย่างเรียบร้อยดี อยู่ภายใต้การควบคุมที่ดี แต่เราไม่ได้ประมาท การดูแลพื้นที่ชายแดนมีความพร้อม ส่วนก่อนหน้านี้กองทัพกัมพูชาก็ได้ส่งหนังสือชี้แจงมาแล้ว โดยระบุว่าไม่ได้เป็นการตั้งใจ
เมื่อถามว่า กัมพูชามีการส่งสัญญาณหรือแสดงความรับผิดชอบ ต่อฝ่ายไทยต่อกรณีที่ทหารได้รับบาดเจ็บอย่างไรบ้าง นายกฯ ย้ำว่า มีการขอโทษซึ่งกันและกัน ระหว่างแม่ทัพที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ของฝ่ายไทย และฝ่ายกัมพูชา ก็จบในระดับนั้น ซึ่งถือว่าเป็นไปตามข้อตกลงใน joint statement
เมื่อถามว่า หลายพื้นที่สถานการณ์เริ่มผ่อนคลายแล้ว นายกฯ ระบุว่า ก็ต้องเป็นแบบนั้น เพราะเป้าหมายแรกของรัฐบาลคือให้พี่น้องประชาชนได้กลับบ้านอย่างปลอดภัย และอยู่บ้านอย่างปลอดภัย อย่างในช่วงปีใหม่ที่ผ่านมา เราก็ต้องพยามรักษาสถานการณ์ให้มีความติสุขมากที่สุด เพราะเราไม่ได้เสียดินแดนแล้ว และได้ปักธงชัยในที่ที่เรามั่นใจว่าเป็นแผ่นดินไทย ขณะนี้นี้ก็ยังเฝ้าระวังอยู่โดยไม่ประมาท