ด่วน! กัมพูชา ยิง BM-21 ตกใกล้ รพ. พนมดงรัก ช่วงเช้าที่ผ่านมา เร่งเคลื่อนย้ายผู้ป่วย-บุคลากรทางการแพทย์เข้ามาอยู่ในบังเกอร์ เพื่อความปลอดภัย
เมื่อวันที่ 10 ธ.ค.68 กองทัพภาคที่2 รายงานสถานการณ์สู้รบชายแดนไทยกัมพูชา ในเวลา 08.40 กัมพูชา ยิงBM-12 ตกใกล้โรงพยาบาลพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ ปัจจุบันได้เคลื่อนย้ายผู้ป่วย บุคลากรทางการแพทย์เข้ามาอยู่ในบังเกอร์ เพื่อความปลอดภัยเรียบร้อยแล้ว
ขณะที่ กองทัพภาคที่ 2 โพสต์ข้อความแจ้งว่า “ด่วน! เมื่อวันที่ 10 ธ.ค.68 เวลา 08.40 น. "กัมพูชา ยิง BM-21 ตกที่โรงพยาบาลพนมดงรัก" และพื้นที่โดยรอบ จำนวน 6 นัด ปัจจุบัน ศปก.ทก.2 ได้เคลื่อนย้ายบุคลากรทางการแพทย์ และผู้ป่วยหนักเข้าพื้นที่หลบภัยเรียบร้อย และได้ให้กองพันเสนารักษ์ที่ 6 เข้าปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนโรงพยาบาลพนมดงรักษ์ต่อไป กองทัพจะปกป้องประชาชนและอธิปไตยเต็มกำลัง”