ในหลวง พระราชทานเงิน 42 ล้านบาท เพื่อสร้างอาคารโรงพยาบาลพนมดงรัก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ในหลวง พระราชทานเงิน 42 ล้านบาท เพื่อสร้างอาคารโรงพยาบาลพนมดงรัก ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนไทย-กัมพูชา

วันนี้ 6 ตุลาคม 2568 เวลา 10.15 น.ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี เชิญเงินพระราชทาน จำนวน 42,000,000 บาท (สี่สิบสองล้านบาท) ไปมอบแก่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดสุรินทร์ เพื่อเป็นค่าดำเนินการก่อสร้างอาคารของโรงพยาบาล จำนวน 2 อาคาร ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนไทย-กัมพูชา

















