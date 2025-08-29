มทบ.25 ร่วมต้อนรับคณะผู้แทนช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมฯ อียู ลงพื้นที่ จ.สุรินทร์"

พันเอก อัครสิทธิ์ ปะกิระตา รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 25 พร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้องของจังหวัดสุรินทร์ ร่วมให้การต้อนรับ คณะผู้แทนจากหน่วยงานช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม และการคุ้มครองพลเรือน ของคณะกรรมาธิการยุโรป หรือ EU และกระทรวงการต่างประเทศ ได้นำคณะผู้แทนจากหน่วยงานช่วยเหลือดังกล่าว ลงพื้นที่บริเวณโรงพยาบาลพนมดงรัก อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ เพื่ออธิบายถึงความเสียหายของตัวอาคารและพื้นที่บริเวณโดยรอบ ที่ถูกกระสุน BM 21 ของประเทศกัมพูชา ยิงใส่เมื่อวันที่ 24 ก.ค.68 วัตถุประสงค์ในการมาครั้งนี้เพื่อฟังบรรยายสรุป และพูดคุยพร้อมดูพื้นที่บ้านเรือนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบ เพื่อให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่พลเรือนไทย ต่อไป