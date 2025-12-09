ทหารไทยเสียชีวิตเพิ่ม 1 นาย เป็นพลทหาร ถูกสะเก็ดระเบิดแขน-ขาขวา ส่งรักษาตัว รพ.พนมดงรัก เสียชีวิตในเวลาต่อมา

วันนี้ (9 ธ.ค.68) มีรายงานว่า จากการสู้รบในพื้นที่ของทัพภาคที่ 2 บริเวณปราสาทตาควาย จ.สุรินทร์ หน่วย พัน.ร.27 (ร.31 พัน.3 รอ.)ฉก.2 รายงาน กำลังพลได้รับบาดเจ็บ และเสียชีวิต
1. พลฯ วายุ ขวัญเสือ พัน.ร.27 ร้อย.ร.3( ร.31 พัน.3 รอ.) ตำเเหน่งพล.ปลก.หมู่ปล.มว.ปล.ร้อย.อวบ.พัน.ร.27 พัน.ร.27
โดนสะเก็ดระเบิดแขนขวา และขาขวา รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลพนมดงรัก ก่อนเสียชีวิตในช่วงเช้าที่ผ่านมา
2.ส.ต.ณัฐวุฒิ สังฆมณีพัน.ร.27 ร้อย.ร.สสก.( ร.31 พัน.3 รอ.) ตำเเหน่ง พล.ยิงปืนโจมตี พัน.ร.27 ผช.นายสิบการข่าว ร.31 พัน1 รอ. สังกัด ร.31 พัน.1 รอ.โดนแรงระเบิด แน่นหน้าอก รักษาตัวอยู่ที่ รพ.พนมดงรัก