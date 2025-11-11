เปิดข้อสั่งการ อธิบดีกรมการปกครอง พิทักษ์ส่วนหลัง 7 จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชา ย้ำ คนไทยหลังแนวต้องปลอดภัยที่สุด

วันนี้(11 พ.ย.)เปิดข้อสั่งการ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร อธิบดีกรมการปกครอง ต่อสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชา
1. สั่งการ 7 จังหวัดชายแดนไทย-กัมพูชา เตรียมแผนพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลัง ความพร้อม100%
(ขอให้ปรับแผนจากครั้งก่อนให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงที่เคยเกิด เพื่อความปลอดภัยประชาชน)
2. ให้ฝ่ายปกครองเป็นหน่วยหลักประสานการปฏิบัติกับทุกหน่วย ให้เกิดความร่วมมือกันเพื่อดูแลประชาชน ให้ปลอดภัยที่สุด
3. ให้ฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อส. ชรบ. เฝ้าระวังหาข่าว ทำความเข้าใจกับประชาชน ไม่ให้ตื่นตระหนกจากข่าวปลอม และหากต้องดำเนินการตามแผนอพยพ ขอให้ดำเนินการด้วยความเรียบร้อย ปลอดภัย ไม่ให้เกิดความสับสน
4. ดำรงการสื่อสารของฝ่ายปกครอง ในทุกระบบ ตลอด 24 ชม.
5. ขอให้ ปจ. นอ. ขรก.ฝ่ายปกครองประจำอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบตลอดเวลา
พร้อมกำชับบริหารสถานการณ์ และรับผิดชอบทุกความเดือดร้อนของประชาชน ให้ปลอดภัยที่สุด ช่วยฝ่ายทหาร ไม่ให้ต้องพะวงหลัง ป้องกันชายแดนอย่างเต็มกำลัง