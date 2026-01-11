"พิศาล" ลั่นรบ.ปชน.จะนำความสง่างามกลับสู่การทูตไทย หวังนำอาเซียนปราบอาชญากรรมไซเบอร์-ทุนเทา

ทีมบริหารด้านตปท.พรรคส้ม ประกาศรัฐบาลประชาชนจะนำความสง่างามกลับสู่การทูตไทย หวังมีบทบาทนำในอาเซียน ลุยปราบอาชญากรรมไซเบอร์-ทุนเทา พร้อมชูผลงานสมัยรับราชการกต.
วันนี้ (11 ม.ค. 69) นายพิศาล มาณวพัฒน์ ทีมบริหารประชาชน ด้านการต่างประเทศ แสดงวิสัยทัศน์ในงาน “วิสัยทัศน์รัฐบาลประชาชน” โดยระบุว่าการต่างประเทศของไทยจะกลับมาสง่างามอีกครั้งหนึ่ง นักการทูตของไทยจะต้องสามารถรับรู้ สัมผัส ความต้องการ ความรู้สึก และความทุกข์ยากของประชาชนได้ ไทยเคยมีบทบาทนั้น เวลาที่เราพูดเคยมีคนชื่นชม มหาอำนาจก็อยากจะมาเยือนและร่วมกับประเทศไทย ไม่เคยมองข้ามประเทศไทย เราจะนำความสง่างามนี้กลับมาสู่ประเทศไทย
กระทรวงการต่างประเทศจะร่วมมือกับหน่วยราชการในต่างประเทศทั้งหมด สนับสนุนนโยบายของพรรคประชาชนให้ขับเคลื่อนให้เป็นนโยบายหลักของรัฐบาลประชาชน เราจะไม่โปรมหาอำนาจใด ๆ แต่จะโปรประเทศไทย เราจะโปรผลประโยชน์ไทย ผลประโยชน์ไทยอยู่ตรงไหน จุดไหนของโลก การทูตไทยจะโฟกัสไปที่จุดนั้นบนพื้นฐานของหลักการคุณค่า สิทธิมนุษยชน และชั้นเชิงทางการทูตที่สืบต่อฝึกฝนกันมาเป็นร้อยปี
เพื่อนบ้านต้องมาก่อนเพราะจะเป็นพื้นฐานให้ไทยมีบทบาทนำ มีบทบาทสร้างสรรค์ในอาเซียน และแกนกลางของนโยบายต่างประเทศของไทย เราจะใช้การทูตนำความสัมพันธ์ สนับสนุนหน่วยงานความมั่นคงไปสร้างความผาสุกให้กับประชาชน ปลอดภัยจากภัยคุกคามทางทหาร เราจะร่วมมือกับนานาประเทศปราบปรามอาชญากรรมทางไซเบอร์ ทุนเทา และอาชญากรรมข้ามชาติอื่น ๆ เราจะใช้กลไกเศรษฐกิจสร้างเสริมการค้าการลงทุนตลอดแนวชายแดนรอบด้าน และจะใช้การศึกษา การสาธารณสุข ปลูกฝังมิตรภาพให้ยั่งยืน และสร้างความนิยมไทยในระยะยาวในหมู่เพื่อนบ้านเราทุกประเทศ
ไทยจะมีบทบาทนำในอาเซียนเหมือนที่เราเคยทำมาแล้ว เราเป็นผู้ก่อตั้งอาเซียน เราเป็นคนผลักดันให้มีการจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade Area) และการประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (ASEAN Regional Forum: ARF) อาเซียนต้องมีพลังและความน่าเชื่อถือ ต้องมีความเป็นหนึ่งเดียวกันมากขึ้นจึงจะสามารถรับมือกับมหาอำนาจและความผันผวนของภูมิรัฐศาสตร์ รัฐบาลประชาชนจะมีบทบาทนโยบายต่ออาเซียนในแนวทางนี้
เราจะเป็นประเทศที่มีเทคโนโลยีสูงเพื่อแสวงหาพัฒนาเทคโนโลยีร่วมกัน แสวงหาความร่วมมือกับประเทศในเอเชียตะวันออก จุดไหนที่ขาดหรือจุดไหนที่เขาขาดเป็นจุดที่เราจะไปเสริม เช่น ญี่ปุ่นขาดพื้นที่ทดลอง เราไปชวนลงทุนในเทคโนโลยีใหม่ ๆ ยานยนต์ไร้คนขับและพลังงานไฮโดรเจน เกาหลีใต้ลงทุนกระจุกตัวอยู่ในเวียดนามประเทศเดียวและเลิกมองหาที่ใหม่ รัฐบาลประชาชนจะเข้าไปอยู่ในอิเล็กทรอนิกส์ซัพพลายเชนของเกาหลีใต้ พร้อมกับเปิดตลาดซีรีส์วายในสหรัฐอเมริกา
ในช่วง 15 ปีสุดท้ายที่ตนเองรับราชการในกระทรวงการต่างประเทศ ในระดับผู้บริหารกระทรวงการต่างประเทศ และเอกอัครราชทูต 4 ประเทศ ตนเองมีประสบการณ์ในการทำงานด้านเศรษฐกิจมาตลอด เคยเป็นหัวหน้าคณะเจรจาเขตการค้าเสรี (FTA) ไทย-ญี่ปุ่น ส่งผลให้สินค้าเกษตรไทยจำนวนมากขายในตลาดญี่ปุ่นโดยไม่ต้องเสียภาษี และยังมีส่วนช่วยผู้ส่งออกไทยในสหภาพยุโรปก้าวข้ามกฎระเบียบ
“ขอให้ทุกท่านเลือกพรรคประชาชน หากพรรคประชาชนจัดตั้งรัฐบาล ท่านจะได้คนอย่างผมที่มีประสบการณ์ประมาณนี้ ไปช่วยงานด้านการต่างประเทศ” นายพิศาล กล่าว