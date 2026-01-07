“เท้ง” สวน "ปวิน" กางปีกป้อง “ทูตพิศาล” ว่าที่ รมว.กต. ยันตรวจประวัติ-พิสูจน์อุดมการณ์แล้ว

หัวหน้าพรรคส้มกางปีกป้อง “ทูตพิศาล” ยันตรวจประวัติและการกระทำพิสูจน์อุดมการณ์ เมินดราม่า “ปวิน” แฉยับอดีตหนุน คสช.-ก่อเรื่องชู้สาว ต้องดูที่ปัจจุบัน พร้อมโต้ปมเอาคนนอกมาเป็นว่าที่ รมต. มั่นใจชนพรรคอื่นได้ เสียดาย “หมอนิว” ลาออกจากพรรค แต่ยันฟังเสียงสมาชิก ไม่ได้มีโปลิตบูโรบงการ
วันนี้ (7 ธันวาคม) นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชน กล่าวถึงการเปิดตัวว่าที่รัฐมนตรีซึ่งเป็นบุคคลภายนอกพรรค ว่า ต้องบอกว่ามีทั้งคนนอกและคนในพรรค เพียงแต่ 2 คนแรกคนอาจจะมองว่าเป็นคนนอก แต่สำหรับตนต้องดูที่ความเชื่ออุดมการณ์ทางการเมืองว่าเป็นไปตามแนวทางเดียวกันกับที่พรรคประชาชนนำเสนอหรือไม่ ยืนยันว่าทีมบริหารไม่ได้มีแต่คนนอกทั้งหมด คุณสมบัติที่สำคัญคือต้องมีความรู้ความสามารถตรงสาย ไม่ได้มาจากโควต้าทางการเมือง
เมื่อถามว่า เมื่อวาน (6 มกราคม) ที่เปิดตัวนายพิศาล มาณวพัฒน์ อดีตเอกอัครราชทูตไทยประจำสหรัฐอเมริกาและอดีตสมาชิกวุฒิสภา มีดราม่าค่อนข้างหนัก เรื่องพฤติกรรมจนทำให้ นายปวิน ชัชวาลพงศ์พันธ์ นักวิชาการและผู้ลี้ภัยมาตรา 112 ยื่นจดหมายเปิดผนึกต่อพรรคประชาชนนั้น นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า ตนได้รับเรื่องซึ่งได้มีการพูดคุยและตรวจสอบเบื้องต้นแล้ว โดยเฉพาะจุดยืนในสมัยที่นายพิศาลดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตอยู่ที่สหรัฐอเมริกา ในยุคคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ซึ่งตนไม่สามารถตอบแทนความคิดในใจของนายพิศาลได้ ว่าขณะนั้นมีจุดยืนทางการเมืองอย่างไร แต่ที่ตอบได้คือ นายพิศาลเป็นข้าราชการประจำอยู่ที่สหรัฐอเมริกา เพราะฉะนั้นต้องทำหน้าที่ ภายใต้หมวกของข้าราชการกระทรวงต่างประเทศ
"ถ้าเราลองดูประวัติที่ผ่านมาในช่วงหลัง ตอนที่ทูตพิศาลทำหน้าที่เป็น สว. นอกจากการโหวตให้คุณพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ แล้ว การเลือกโหวตเห็นชอบกับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อปิดสวิตช์ สว. ท่านทูตพิศาลก็ได้ลงมติเห็นชอบถึง 6 ครั้ง เพราะฉะนั้นการแสดงออกจุดยืนทางการเมือง ก็เป็นสิ่งที่สามารถพิสูจน์ได้ในระดับหนึ่ง ว่ามีแนวคิดไปในทิศทางเดียวกันกับพรรคประชาชน" นายณัฐพงษ์กล่าว
นายณัฐพงษ์ ย้ำว่าถ้าใครที่มีคำถามที่เกี่ยวข้องกับจุดยืน หรือความเชื่ออุดมการณ์ทางการเมืองอยากให้ไปถามเจ้าตัวมากกว่า เพราะจะตอบได้ดีที่สุด ตนไม่สามารถตอบแทนได้ แต่ในฐานะหัวหน้าพรรคสามารถตอบได้ว่าหลักของพรรคประชาชน เราไม่ได้ปิดกั้นทางความคิด การสร้างการเปลี่ยนแปลง เราอยากได้ฉันทามติของสังคม เราต้องเปิดกว้าง ในอดีตที่มีความขัดแย้งทางการเมืองที่ผ่านมา ใครเคยเชื่อว่าการปฏิวัติรัฐประหารสามารถแก้ปัญหาคอรฺรัปชั่นได้ ซึ่งเราไม่ได้เชื่อแบบนั้น แล้วประวัติศาสตร์ก็บอกแล้วว่าไม่ได้เป็นแบบนั้น
"ดังนั้น เราผ่านการเรียนรู้ร่วมกันในสังคม วันนี้ใครอาจจะเคยเชื่อแบบในอดีตก็ว่ากันไป แต่วันนี้ถ้าคุณเห็นด้วยกับพรรคประชาชนว่า พรรคประชาชนคือทางออก พวกเราพร้อมที่จะเปิดกว้างและหาทางออกให้กับสังคมร่วมกัน" นายณัฐพงษ์กล่าว
ส่วนที่มีการตั้งข้อสงสัยว่า นายพิศาลอาจจะดำรงตำแหน่งไม่ได้เนื่องจาก พ้นจากตำแหน่ง สว. ยังไม่ครบ 2 ปี นายณัฐพงษ์ ยืนยันว่า ก่อนหน้านี้มีการตรวจสอบแล้ว ไม่ได้เกิดจากความสะเพร่า มีการพูดคุยกับนายพิศาลแล้ว ว่าในช่วงแรกที่มีการตั้งคณะรัฐมนตรี กรณีที่พรรคประชาชนได้เป็นรัฐบาล นายพิศาลอาจยังไม่สามารถดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีได้ แต่พอครบวาระก็จะสามารถดำรงตำแหน่งได้
ส่วนทำไมถึงไม่ใช้คนในพรรคอย่าง นายฟูอาดี้ พิศสุวรรณ ที่ปรึกษาด้านการต่างประเทศของพรรคประชาชน นั้น นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า ต้องลองไปถามนายฟูอาดี้โดยตรง ที่ผ่านมาตนได้พูดคุยกับหลายคน แต่ละคนก็จะมีข้อจำกัด เหตุผลส่วนตัวแตกต่างกันไป บางคนมีเรื่องทางครอบครัว เรื่องมรดกที่ต้องบริหารจัดการ เรื่องจุดยืนทางการเมือง ความรู้ความสามารถตามสาย ซึ่งมีเหตุผลที่หลากหลาย โดยนายฟูอาดี้ก็มีเป็นหนึ่งคนที่มีคุณภาพช่วยงานกับพรรค เราไม่ได้มองข้าม
เมื่อถามว่าคนนอกที่เอามาจะสามารถสู้นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคภูมิใจไทย และ นางศุภจีสุธรรมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้หรือไม่ นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า ตอนนี้เพิ่งเปิดตัวไปได้ 2 คนรอเปิดตัวทุกวันจนถึงวันที่ 15 ม.ค. อยากให้ติดตามเต็มชุด ตนเชื่อว่าสู้ได้แน่นอน มีความรู้ความสามารถตรงสาย
เมื่อถามถึงกรณีที่ นางสาวกัลยพัชร รจิตโรจน์ อดีต สส. บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน เปิดใจว่ารับไม่ได้ที่เอาคนนอกพรรคเข้ามา นายณัฐพงษ์กล่าวว่า ตนได้อ่านโพสต์ของนางสาวกัลยพัชร ตนก็เสียดาย ถึงแม้หมวกของเราจะเปลี่ยนไป ไม่ได้ลงในนามผู้สมัคร สส. แต่การเป็นสมาชิกพรรคอย่างหนึ่งก็คือเป็นเจ้าของพรรค ถ้ามีอะไรที่คับข้องใจอยากจะให้พรรคปรับเปลี่ยนวิธีการทำงาน หรือนางสาวกัลยพัชร เชื่อว่าพรรคประชาชน ออกจากหลักการดั้งเดิม การเป็นสมาชิกพรรคอยู่ จะทำให้เสียงของนางสาวกัลยพัชรได้รับฟังมากที่สุด ตอนยืนยันว่าพรรคประชาชนรับฟังเสียงมากที่สุดดีที่สุดพรรคหนึ่งในประเทศด้วยซ้ำ ทุกการตัดสินใจใหญ่ ๆ ก็ฟังเสียงของสมาชิกทุกครั้ง
"หมอนิวอาจไม่ได้เข้าอกเข้าใจกระบวนการตัดสินใจทั้งหมด แต่การลาออกจากสมาชิกพรรคไปก่อนอาจทำให้เสียโอกาส พี่ไม่ได้ใช้สิทธิ์สมาชิกพรรค ในการสร้างการเปลี่ยนแปลงไปด้วยกัน" นานณัฐพงษ์กล่าว
เมื่อถามว่าพรรคประชาชนมีโปลิตบูโรหรือไม่ นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า ถ้าจะมี ก็หัวหน้าพรรคนี่แหละที่เป็นคนตัดสินใจใหญ่ ๆ อดีตแกนนำก็อยู่ในฐานะที่ปรึกษาทางการเมืองตนก็รับฟังเสียงทุกฝ่าย การตัดสินใจทุกอย่างอยู่ที่ตนกรรมการบริหารพรรคทุกคน ความรับผิดรับชอบก็อยู่ที่ตนและกรรมการบริหารพรรค