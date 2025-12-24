แหล่งข่าวเผยพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามเลือก “โต เลิม” นั่งตำแหน่งผู้นำสูงสุดต่ออีกสมัย

เอเอฟพี - พรรคคอมมิวนิสต์ของเวียดนามได้รับรองให้ โต เลิม เลขาธิการพรรคดำรงตำแหน่งสูงสุดต่อไปอีก 5 ปี ตามการระบุของแหล่งข่าว 2 รายที่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมที่เจ้าหน้าที่ระดับสูงเห็นชอบรายชื่อผู้สมัครที่จะประกาศในการประชุมใหญ่พรรคในเดือนม.ค.
โต เลิม ที่ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรคหลังจากผู้ดำรงตำแหน่งคนก่อนหน้าเสียชีวิตในเดือนส.ค. 2567 ได้ดำเนินการปฏิรูปที่เจ้าหน้าที่อธิบายว่าเป็นการปฏิวัติ ที่ลดขนาดระบบราชการและปราบปรามการทุจริตเพื่อกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจ
“ไม่มีการเปลี่ยนแปลง หัวหน้าพรรคยังคงอยู่ในตำแหน่งเพื่อรับประกันความมั่นคง” แหล่งข่าวระบุ
แหล่งข่าวรายที่ 2 ยืนยันว่าโต เลิม จะยังคงดำรงตำแหน่งเลขาธิการพรรค และได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีควบคู่ไปด้วย เช่นเดียวกับประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ของจีน
“ในนามของผู้ที่ได้รับความไว้วางใจด้วยการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการกลางพรรคและตำแหน่งผู้นำในสมัยต่อไป เราขอขอบคุณคณะกรรมการกลางพรรค โปลิตบูโร และสำนักเลขาธิการ ที่เชื่อมั่นมอบหมายภารกิจนี้ให้เรา” โต เลิม กล่าวเมื่อวันอังคาร (23) ที่ดูเหมือนจะเป็นการขอบคุณคณะผู้แทนที่เสนอชื่อเขา
“เราจะยังคงทำงานร่วมกันด้วยความสามัคคี ความรับผิดชอบ และประสิทธิภาพ ตอบสนองความคาดหวังของพรรคและประชาชน” โต เลิม กล่าว
การตัดสินเรื่องผู้นำจะต้องได้รับการสรุปในที่ประชุมใหญ่พรรค ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-25 ม.ค. ที่จะมีการวางแผนนโยบายสำคัญสำหรับช่วงเวลา 5 ปีข้างหน้า
โต เลิม ที่เคยดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีช่วงสั้นๆ ในปี 2567 ได้ก้าวขึ้นเป็นผู้นำสูงสุด 2 สัปดาห์หลังจากอดีตเลขาธิการพรรค เหวียน ฝู จ่อง ถึงแก่กรรมเมื่อปีที่แล้ว
การก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งสูงสุดของโต เลิม เกิดขึ้นหลังจากที่เขาทำงานในกระทรวงความมั่นคงสาธารณะ ที่ดูแลการตรวจสอบผู้เห็นต่างและการสอดแนมในเวียดนาม
ในช่วงเวลาสั้นๆ ที่ดำรงตำแหน่ง เขาได้เร่งการปฏิรูปการบริหารและประกาศการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการเติบโตที่ค้ำจุนความชอบธรรมของพรรค
การปฏิรูปดังกล่าวทำให้ได้เห็นการปรับลดกระทรวงและหน่วยงานของรัฐจาก 30 หน่วยงาน เหลือเพียง 22 หน่วยงาน ขณะเดียวกันสื่อของรัฐ ข้าราชการ ตำรวจ และกองทัพต่างถูกลดขนาดลง
ประชาชนประมาณ 147,000 คน ถูกเลิกจ้างหรือเกษียณก่อนกำหนด เนื่องจากทางการกรุงฮานอยพยายามปรับปรุงระบบราชการและกระตุ้นเศรษฐกิจ
การลดขนาดระบบราชการเป็นเป้าหมายของพรรคคอมมิวนิสต์มาเกือบ 10 ปีแล้ว แต่โต เลิม ได้เร่งการดำเนินการให้เร็วขึ้น
นอกจากนี้ เขายังผลักดันให้ลดจำนวนหน่วยงานบริหารระดับจังหวัดและเมืองจาก 63 แห่ง เหลือเพียง 34 แห่ง
การปฏิรูปโครงสร้างรัฐบาลนี้เกิดขึ้นหลังจากการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตครั้งใหญ่ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ซึ่งการรณรงค์ดังกล่าวได้ดำเนินคดีกับผู้นำทางธุรกิจและบุคคลสำคัญในรัฐบาลหลายสิบคน รวมถึงประธานาธิบดี 2 คน และรองนายกรัฐมนตรี 3 คน ตั้งแต่ปี 2565 เป็นต้นมา
การปฏิรูปภายใต้การนำของโต เลิม เกิดขึ้นหลังจากช่วงเวลายาวนานที่การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างช้าๆ ด้วยรัฐบาลมุ่งเน้นความมั่นคงและความสงบ เพื่อสร้างชื่อเสียงเกี่ยวกับการคาดการณ์ได้และดึงดูดนักลงทุนต่างชาติ.