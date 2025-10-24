เวียดนามเคาะวันประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์ 19-25 ม.ค. กำหนดยุทธศาสตร์ชาติ-เลือกโปลิตบูโร

รอยเตอร์ - พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามที่เป็นพรรครัฐบาลได้กำหนดให้วันที่ 19-25 มกราคม เป็นวันประชุมสมัชชาใหญ่พรรคที่จัดขึ้นทุก 5 ปี เพื่อกำหนดยุทธศาสตร์และนโยบายหลักของประเทศ สื่อของทางการเวียดนามรายงาน
หนังสือพิมพ์ลาวด่งรายงานอ้างเอกสารของพรรคว่า การประชุมสมัชชาใหญ่พรรคจะเลือกคณะกรรมการกลางพรรค ที่เป็นองค์กรที่มีอำนาจตัดสินใจสูงสุด ที่มีสมาชิกประมาณ 180 คน
จากนั้นคาดว่าคณะกรรมการจะเลือกโปลิตบูโรที่สมาชิกประกอบด้วยเลขาธิการพรรค ประธานาธิบดี นายกรัฐมนตรี และประธานรัฐสภา เป็นต้น
รายงานระบุว่าการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคจะหารือและรับรองรายงานสำคัญ 4 ฉบับ รวมถึงรายงานความคืบหน้าของโครงการปฏิรูป (โด่ยเหมย) ที่เริ่มต้นขึ้นเมื่อ 40 ปีก่อน ที่ก่อให้เกิดเศรษฐกิจตลาดแบบสังคมนิยม
ในเอกสารที่จัดเตรียมสำหรับการประชุมสมัชชาที่เผยแพร่เมื่อสัปดาห์ก่อน พรรคระบุว่าจะตั้งเป้าการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) อย่างน้อย 10% ต่อปี สำหรับช่วงปี 2569-2573
“การประชุมสมัชชาใหญ่พรรคเป็นการกำหนดแนวคิด วิสัยทัศน์ และการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ เพื่อให้ประเทศก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงในยุคใหม่ และบรรลุเป้าหมายการพัฒนาประเทศภายในปี 2573” รายงานอ้างคำกล่าวของพรรค.