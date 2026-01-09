โทรโข่งรักชาติ หนุน “ปวิน" โต้ "ไอซ์" ชี้ จริยธรรมนักการเมืองไม่ใช่เรื่องส่วนตัว ให้อภัย ไม่เท่ากับ Consent

“ขิง ชุติกาญจน์" หนุน “ปวิน" โต้ "ไอซ์ รักชนก” ชี้ จริยธรรมนักการเมืองไม่ใช่เรื่องส่วนตัว ย้ำ ให้อภัย ไม่เท่ากับ Consent ปมออกมาปกป้อง “พิศาล มาณวพัฒน์ ”
วันนี้ (9ม.ค.) นางสาวชุติกาญจน์ สุวรรณโคตร รองโฆษกพรรครักชาติ โพสต์เฟซบุ๊ก แสดงความเห็นด้วยกับ นายปวิณ ชัชวาลย์พงศ์พันธ์ นักวิชาการอิสระ ซึ่งได้โพสต์ข้อความโต้แย้งแนวคิดของ น.ส.รักชนก ศรีนอก กรณีออกมาปกป้องนายพิศาล มาณวพัฒน์ โดยระบุว่ามาตรฐานจริยธรรมและความซื่อสัตย์ของนักการเมืองเป็นเรื่องสาธารณะที่ไม่สามารถแบ่งแยกเป็นเรื่องส่วนตัวได้ ความว่า
“ เห็นด้วยกับอาจารย์ปวิน
เศร้าเลยคิดแบบนี้ คำว่า “ให้อภัย” กับ “consent”
มันต่างกันฟ้ากับเหว ถ้าเข้าใจ 2 คำนี้ผิดแล้วมาชูเป็นวาทกรรมนำวัฒนธรรมผัวมากเมีย เมียมากผัวแบบมีฝ่ายใดฝ่ายนึงเห็นด้วย มันก็คือการนอกใจ
การนอกใจ ทางศาสนาพุทธคือการประพฤติผิดในกาม ในทางการเมืองคือขาดจริยธรรม และในโลกที่ศิวิไลซ์แล้วการนอกใจมันมีใครยอมรับหรอก มันคือเรื่องเกียรติ ศักดิ์ศรี
และการที่มาป้องแบบบนี้ก็คือการยอมให้ผู้หญิงโดนดูถูก ไม่ให้เกียรติในชีวิตคู่ ”