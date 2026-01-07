“ไอซ์” ตอบเพิ่งรู้ปมอดีต "ทูตพิศาล" พร้อมทุกคน "ปวิน" สวน จะตรวจสอบหรือนั่งทับไว้

“ไอซ์ รักชนก” ตอบแล้ว! ปมดราม่าเช็กบิลจริยธรรม “ทูตพิศาล” อ้างเพิ่งรู้เรื่องพร้อมทุกคนกั๊บ ด้าน “ปวิน” ตามบี้ถามจะตรวจสอบหรือจะนั่งทับไว้
จากกรณี นายปวิน ชัชวาลพงศ์พันธ์ อาจารย์มหาวิทยาลัยเกียวโต ผู้หลบหนีคดีมาตรา 112 ทำจดหมายเปิดผนึกผ่านเฟซบุ๊ก ถึงพรรคประชาชนและสื่อมวลชน เรียกร้องให้ตรวจสอบคุณสมบัติของนายพิศาล มาณวพัฒน์ อดีตเอกอัครราชทูตไทยประจำหลายประเทศ ที่พรรคประชาชนเสนอให้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหากได้เป็นรัฐบาล และฝากคำถามไปถึง น.ส.รักชนก ศรีนอก ผู้สมัคร สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน
ล่าสุด น.ส.รักชนก เข้ามาตอบแล้วว่า “ก็เพิ่งจะรู้เมื่อวานพร้อมๆ กับทุกคนเลยกั๊บ”
ก่อนที่ นายปวินจะตอบกลับอีกว่า “แล้วจะตรวจสอบไหม หรือพอเป็นพรรคตัวเองก็นั่งทับไว้”