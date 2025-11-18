“ไผ่“ เอาคืน "ไอซ์" ปูดที่มาเงินบริจาค 2 แสน ขู่แจงไม่ชัดส่อถึง ป.ป.ช. ปัดกล่าวหาแต่เพื่อความโปร่งใส

ส.ส.กล้าธรรม ซัดตรงถึง ”ไอซ์ รักชนก“ เปิดที่มาเงินบริจาค 2 แสน เตือน แจงไม่ชัด มีสิทธิ์ถึงมือ ป.ป.ช.ย้ำ ไม่ใช่การกล่าวหา แต่เพื่อมาตรฐานความโปร่งใสทางการเมือง
วันนี้ (18พ.ค.) เมื่อเวลา 18.30 น.นายไผ่ ลิกค์ สส.กำแพงเพชร พรรคกล้าธรรม(กธ.) โพสต์ Facebook ส่วนตัวว่า ผมขอตั้งคำถามนะครับถึง น.ส.รักชนก ศรีนอก สส.กทม.พรรคประชาชน ว่าคุณได้บริจาคเข้าพรรค เป็นจำนวนเงิน 200,000 บาทที่ไปที่มาของเงินเอามาจากไหนเพราะคุณมีเงินตอนเข้ามาเป็น สส. 300,000 บาท อันนี้คงเป็นการตั้งคำถามแบบที่พรรคประชาชนชอบทำ จะถูก จะผิด เราก็ไม่รู้ แต่ผมก็มีหลักฐานมานิดหน่อย แต่อยากจะรู้ที่มาของเงินบริจาค
ท่าน สส.อาจจะบอกว่าเงินนี้เป็นเงินเดือนที่เก็บมาก็ได้แต่ต้องมาดูเส้นทางการเงินกันว่าไปมายังไง เงินนี้อาจจะไม่ใช่เงินจำนวนเยอะแต่ผมว่าจะเยอะจะน้อยก็ต้องบริสุทธิ์เสมอเราเป็นนักการเมืองต้องพร้อมให้ตรวจสอบที่ไปที่มา ความถูกต้องสำคัญที่สุดแต่ถ้าท่านจะบอกว่า เอาเงินสดให้หรือเปล่า ผมไม่รู้ แต่ถ้าเงินสดให้ก็ต้องมีที่มาของเงินสดกันด้วย
ถามเพราะอยากรู้แค่นั้นครับ ขั้นตอนออกไปถ้ายังไม่ได้คำตอบอาจจะต้องไปยื่น ปปช. ตรวจสอบเส้นทางการเงิน ทัวร์จะลงหรืออะไรจะลงไม่เป็นไรนะครับ ผมทำตามความถูกต้องครับไม่ใช่เป็นฝ่ายค้านจะไม่มีใครตรวจสอบได้
“จุดประสงค์ของผมไม่ใช่การกล่าวหาใคร แต่เป็นการตั้งคำถามตามหลักการเดียวกันกับที่ผมยึดมาตลอด ไม่ว่าพรรคไหน รวมถึงตัวผมเอง ก็ควรพร้อมให้ตรวจสอบเส้นทางการเงินอย่างโปร่งใสเท่าเทียมกัน ประชาชนมีสิทธิ์ได้รับคำชี้แจงที่ชัดเจน และผู้แทนราษฎร์ทุกคนควรยืนอยู่บนมาตรฐานเดียวกันครับ ผมยินดีรับคำชี้แจงจากท่าน สส.และหวังว่ากระบวนการทุกอย่างจะช่วยสร้างบรรทัดฐานที่ดีให้กับสภาและการเมืองไทยครับ”