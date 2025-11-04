“ไผ่” ขยี้ซ้ำ "ไอซ์" ปมแชตหลุดสั่งปั่นข่าวเล่นงาน “ธรรมนัส” ถามทำเพื่อปชช.หรือคะแนนเสียง

สส.กล้าธรรม ซัด “ไอซ์ รักชนก” ปมแชตหลุด สั่งปั่นข่าวเล่นงาน “ธรรมนัส” จี้ตอบทำเพื่อคะแนนเสียง หรือประชาชนกันแน่ ?
วันนี้ (4พ.ย.) เมื่อเวลา 17.40 น.จากกรณีที่เพจเชียร์ลุง ได้โพสต์ข้อความระบุว่า “ไลน์หลุดพรรคส้มกระหึ่ม social !!ไอซ์ รักชนก อาสาปั่นข่าวเพื่อเล่นงานธรรมนัส ข้อความชัดเจน "ควรใช้จังหวะนี้ในการเล่นข่าว เพราะมันจะทิ่มไปที่เดียวกันคือ ธมน." !!!!!”
ไม่รู้ว่าเป็นไลน์หลุดจริงหรือไม่ ซึ่งคงต้องรอชี้แจงจากเจ้าตัว แต่ถ้าเป็นจริง จากข้อความแบบนี้แสดงให้เห็นแล้วว่าไอซ์ และพรรคการเมืองนี้ ไม่ได้ทำเพื่อประชาชนเลยเสียด้วยซ้ำ โดยเฉพาะคำเขียนที่ว่า "เอามาเขียนใหม่แล้วโพสต์หน่อยสิ เดี๋ยวช่วยปั่น" ก็แสดงให้เห็นแล้วว่า ทุกสิ่งทุกอย่าง เป็นแค่การนำข่าว เอามาเขียนใหม่ แล้วมีการปั่นเพื่อทำลายภาพลักษณ์คนอื่น โดยอาศัยจังหวะทางการเมืองเพื่อการเล่นงาน. ไม่ได้มีพยานหลักฐานใหม่อะไรเลยเสียด้วยซ้ำ ไม่มีการเฝ้าติดตามอะไรทั้งสิ้น!
นี่เหรอครับ คือการเมืองใหม่ ที่พวกคุณพยายามนำมาใช้อ้างเป็นวาทกรรม เพื่อยกตนให้ดูเหนือกว่าคนอื่นเขามาโดยตลอด !
ล่าสุด นายไผ่ ลิกค์ สส.กำแพงเพชร พรรคกล้าธรรม(กธ.)โพสต์เฟสบุ๊คถามว่า “ปั่นไม่ปั่นครับ รักชนก ศรีนอก - Rukchanok Srinork มันเป็น กระบวนการ ทำเพื่อคะแนนเสียงของพรรคหรือสู้เพื่อพ่อแม่พี่น้องประชาชนกันแน่ ? ”