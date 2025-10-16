“กัน จอมพลัง” เดือด! วอนนักการเมืองอย่าลากประชาชนไปเดือดร้อนแทน ลั่นถูกลากชื่อเอี่ยวปมคอลเซนเตอร์

“กัน จอมพลัง” ออกมาโพสต์ระบายอีกครั้ง หลังถูกพาดพิงในประเด็นการเมืองและคอลเซนเตอร์ ยืนยันไม่เคยคุยกับ “อนุทิน” หรือ “ธรรมนัส” พร้อมเหน็บ “พรรคส้ม” ใช้ชื่อให้คนสนใจ จนเจ้าตัวถูกยกเลิกงานไลฟ์รวมกว่า 6 แสนบาท วอนนักการเมืองอย่าลากประชาชนไปเดือดร้อนแทน
จากกรณี "กัน จอมพลัง" โพสต์ตอบรับ "ไอซ์ รักชนก" ส.ส.พรรคประชาชน หลังขอให้ช่วยปราบปรามแก๊งสแกมเมอร์ ยันพร้อมร่วมมือเต็มที่ หลังจาก ไอซ์ รักชนก ศรีนอก ส.ส.กทม. พรรคประชาชน แชร์โพสต์ นายรังสิมันต์ โรม ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน พร้อมวอน “กัน จอมพลัง” ได้โปรดช่วยประเทศนี้จากสแกมเมอร์ด้วย “นายกฯ อนุทิน-ธรรมนัส” ไม่ได้ยินเสียงเราแล้ว
ต่อมา “กัน จอมพลัง” โพสต์ตอบโต้ “ไอซ์ รักชนก” ส.ส.พรรคประชาชน อีกครั้งหลังแชร์ข่าวบริษัทตนคว้างานจากกระทรวงเกษตรฯ รวม 9.7 แสนบาท ระบุอีกฝ่ายเปลี่ยนประเด็น ทั้งที่ตอนเช้ายังขอให้ช่วยเหลือเรื่องงานอยู่เลย ตามที่นำเสนอข่าวไปแล้วนั้น
วันนี้ (16 ต.ค.) เพจ “กัน จอมพลัง” ได้โพสต์อีกครั้งระบุข้อความว่า “การเมืองนี่สกปรกจริงนะครับ จะตามคนนี้คนนั้นแต่ก็เลือกมาตามที่ผม เพราะอยากให้มีชื่อผมไปติดจะได้รับการสนใจจากประชาชน ทั้งๆที่คุณอนุทินผมไม่เคยคุยเลย พรรคส้มก็เลือกมาเองน่าจะติดต่อได้ง่ายกว่าผมอีกส่วนคุณธรรมนัสมีคนที่สนิทกว่าผมเยอะแยะแต่เลือกใช้ชื่อผมจริงๆน่าจะตามผ่าน สส พรรคประชาชน ที่ย้ายไปอยู่เดินตามต้อยๆน่าจะง่ายกว่าอีกแต่ไม่ไปตามผ่านคนนั้น แล้วผมเจอคุณธรรมนัสน้อยกว่า สก พรรคส้มอีก แล้วเรื่องคอลเซนเตอร์ผมย้ำถึงใครก็เอาหมด และอีกอย่างเวลาคนของส้มไปพูด กลับพูดว่ามีคนนี้สนิทกับขบวนการนั้นแล้วก็ใส่ชื่อผมตอนท้าย แต่กลับไม่พูดว่าตัวผมเองก็สนิทกับคนในพรรคส้มเช่นกัน แต่ผมก็พยามฝากข้อความไปหาทั้ง 2 คนตามที่สส พรรคประชาชนขอให้ช่วยแต่ผมได้รับผลกระทบมากจากการที่การเมืองลากผมไป
เรื่องคอลเซนเตอร์ผมทำมาตั้งนานแล้วก็ มีคนบอกคุณบอกคุณปั่นคุณแซะ แล้วทำไมต้องแซะผมผมเป็นประชาชนนะครับไม่ใช่ สส แล้วความเจ็บของสิ่งที่เกิดกับผมคือมีคนที่คอนเฟิมจ้างงานผมยกเลิกงาน LIVE ผมรวม 6 แสนกว่า นักการเมืองไม่เคยมารับผิดชอบกับสิ่งที่ทำนะครับ แทนที่ผมจะได้เอาเงินตรงนี้ไปช่วยชาวบ้านที่ลำบาก กลายเป็นประชาชนอย่างผมได้รับผลกระทบเสียเองจากความอยากมันของนักการเมืองสีส้ม แบบนี้มีครับใครผิดชอบครับ การเมืองอย่าลากผมไปยุ่งเพราะพวกคุณไม่เคยมารับผิดชอบ”