“ยศชนัน” ยิ้มปลื้ม ชาวบ้านเรียก “ยศชนะ” ขณะช่วยผู้สมัคร สส.สมุทรสาคร หาเสียง ลั่นหากเป็นนายกฯ ไม่ทิ้งเกษตร-ประมง

“ยศชนัน” ยิ้มปลื้ม ชาวบ้านเรียก “ยศชนะ” ขณะช่วยผู้สมัคร สส.สมุทรสาคร หาเสียงตลาดมหาชัย บอกเป็นนิมิตหมายที่ดี มั่นใจปักธงได้ ลั่นหากเป็นนายกฯ ไม่ทิ้ง ก.เกษตรฯ ดูแลประมง-เกษตรครบวงจร
วันที่ 6 ม.ค.ภายหลังการหารือกับสมาคมการประมงสมุทรสาคร นายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี พรรคเพื่อไทย ได้นำทีมผู้สมัคร สส. สมุทรสาคร ลงพื้นหาเสียง ที่ตลาดสดมหาชัย
โดยช่วงหนึ่ง มีชาวบ้านเดินเข้ามาจับมือนายยศชนัน พร้อมบอกว่า “เลือกพรรคเพื่อไทยมาตั้งแต่ไหนแต่ไร อย่าทำให้ผิดหวัง” และมีบางคนขอให้พรรคเพื่อไทยสู้ๆ เพราะพรรคเพื่อไทยคือ ของแท้
ขณะเดียวกัน มีคุณยายที่ขายของอยู่ในตลาด ได้มอบพวงมาลัยดอกดาวเรืองให้นายยศชนัน และตะโกนว่า “ยศชนะ” พร้อมบอกอีกว่า มาทีออร่าออก ขอให้บุญรักษา
จากนั้น นายศชนัน ได้ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนหลังจากลงพื้นที่ ถึงกรณีที่มีชาวบ้านเรียกชื่อว่า ”ยศชนะ“ นั้น นายยศชนัน กล่าวว่า เป็นนิมิตหมายที่ดี แต่จะเรียกอะไรก็แล้วแต่ ขอฝากเบอร์ 9 ไว้ โดยวันนี้ลงพื้นที่สมุทรสาคร ซึ่งมีผู้สมัครมาจากหลายจังหวัด ทั้งสมุทรสงคราม กลุ่มที่มาจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร ก็หลากหลายพื้นที่ เพราะเรื่องประมงเป็นเรื่องสำคัญ เรื่องเกี่ยวกับสิ่งที่พี่น้องประชาชนเดือดร้อน และลำบาก วันนี้เดินทางมารับฟัง
ในขณะเดียวกัน ก่อนรับฟังปัญหา ได้พูดคุยกันในพรรคพอสมควร และเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องระยะสั้น ได้มีการทำงานระยะยาว การประมงในน่านน้ำ นอกน่านน้ำ และหาผู้รับผิดชอบเรื่องนี้ชัดเจน และการสนับสนุนเรื่องประมง ต้องควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทะเลไทย เป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่ง รวมถึงเรื่องกฎหมายที่อาจจะมีการปรับปรุง การวิจัยเชิงลึก และการทำประมง เรื่องต่างประเทศก็มีความจำเป็นต้องทำ และพร้อมที่จะสานต่อเกี่ยวกับการฟื้นฟูทะเลไทยด้วย
ส่วนที่ผ่านมา พรรคเพื่อไทย นโยบายหลักคือเรื่องการเกษตร และการประมง แต่ไม่เคยดูแลกระทรวงเกษตรฯเลยนั้น นายยศชนัน กล่าวว่า แน่นอน ปัจจุบันเราตั้งเป้าหมายที่ชัดเจน คือ เป็นประเทศที่พร้อมมีรายได้สูงขึ้น เป็นสิ่งสำคัญมาก วันนี้หากเราจะมีรายได้สูง กระทรวงไหนที่เรามีความจำเป็นต้องยึดโยงเกี่ยวกับเรื่องการเงิน การเกษตร การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ เราจะพิจารณาเพื่อที่สามารถสานต่อไปในแนวทางที่ทำให้ประเทศมีรายได้สูงขึ้น
เมื่อถามย้ำว่า หากได้เป็นรัฐบาล จะเป็นเจ้ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์เองหรือไม่ เพื่อสานต่อนโยบายของพรรคเพื่อไทย นายยศชนัน กล่าวว่า ส่วนตัวอย่างไรก็ต้องดูเรื่องนี้ในภาพรวมอยู่แล้ว ทั้งด้านเศรษฐกิจ การเกษตร และปัจจุบันหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะมองว่า ทุกเรื่องคือเรื่องของเศรษฐกิจ และปากท้อง และหากพรรคเพื่อไทยได้รับโอกาสเข้าไปเป็นรัฐบาล และจัดตั้งรัฐบาล แน่นอนว่า โดยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง ตนเองจำเป็นที่จะต้องดูแลเรื่องนี้โดยตรงอยู่แล้วด้วย ส่วนจะคุมกระทรวงไหนนั้นตอนนี้ยังเร็วไป แต่สามารถตอบได้เลยว่า หากตนเองได้เป็นนายกรัฐมนตรี จะไม่ทิ้งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แน่นอน
เมื่อถามว่า หลายพรรคการเมืองเริ่มเปิดตัวรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี พรรคเพื่อไทยมองอย่างไร และจะมีการเปิดตัวบ้างหรือไม่ นายยศชนัน กล่าวว่า พรรคเพื่อไทยเห็นยืนอยู่หลายคน มีผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านหลายคน จะเห็นได้จากการลงพื้นที่ที่จะมีการเปลี่ยนกันลงตลอดเวลา และการที่ ณ ปัจจุบัน มีการเปิดตัวคนที่เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยเข้ามา ทำให้ตนเองมีความมั่นใจขึ้น ว่า การที่เราเป็นนักวิชาการ อย่างน้อยเรามีคนสนับสนุนในเรื่องนี้ สิ่งสำคัญที่สุด คือการที่วิชาการ และคนที่มีประสบการณ์ ต้องทำงานร่วมกัน ตนเองมองว่า เรื่องประมง ไม่ใช่เรื่องของพรรคใดพรรคหนึ่ง แต่ต้องมองเป็นจุดเดียวกันว่า เรามีความจำเป็นที่ต้องไปข้างหน้า
เมื่อถามว่า จะสามารถปักธงในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครได้หรือไม่ นายยศชนัน ระบุว่า แน่นอน เรามีความมั่นใจ ที่พาผู้สมัครมาลงพื้นที่
ทั้งนี้ ช่วงท้าย นายยศชนัน ได้ตอบคำถามสื่อต่างประเทศว่า ตอนนี้เราเห็นปัญหาในประเทศไทยที่มีการเปลี่ยนนายกรัฐมนตรีปีละคน ซึ่งเราต้องการเข้ามาขับเคลื่อนนโยบายของเราต่อ โดยมองว่า ความเป็นชินวัตร มีความได้เปรียบ เพราะมีทั้งคนที่มีความรู้ และประสบการณ์ตั้งแต่สมัยพรรคไทยรักไทย มาจนถึงพรรคเพื่อไทย ที่เข้ามาเพื่อเปลี่ยนแปลงประเทศ เพื่อพี่น้องประชาชน และเชื่อว่า จะเข้ามาสานต่อนโยบายเพื่อทำให้ประเทศดีขึ้นได้