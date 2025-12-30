แม่เด็ก 2 ขวบ แจ้งจับแม่บ้านอันตราย เทเดทตอลใส่ขวดนมให้ลูกกิน หวังฉวยโอกาสขโมยของ

แม่เด็กชายวัย 2 ขวบ แจ้งความจับแม่บ้านรับจ้างรายวัน แอบเทเดทตอลผสมใส่ขวดนมให้ลูกกิน เพราะต้องการให้คนทั้งบ้านไปโรงพยาบาล หวังฉวยโอกาสขโมยของ
จากกรณีเพจดังในเฟซบุ๊กมีการโพสต์เรื่องเตือนภัยจากครอบครัวหนึ่ง ที่เจอกับแม่บ้านอันตราย หลังจับได้ว่า แอบวางยาลูกชาย โดยผู้ก่อเหตุได้น้ำยาเทเดทตอลใส่ขวดนมให้ลูกชายกิน เพราะต้องการให้คนทั้งบ้านพาเด็กไปโรงพยาบาล แล้วฉวยโอกาขโมยของภายในบ้านดังกล่าวนั้น
ความคืบหน้าล่าสุดวันนี้ (30 ธ.ค.) พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น. พล.ต.ต.วิทวัฒน์ ชินคํา ผบก.น.5 สั่งการให้ พ.ต.อ.สมสิทธิ์ สันทัสนะโชค ผกก.สน.บางโพงพาง พ.ต.ท.ศรุต ระยานนท์ รอง ผกก.สส.สน.บางโพงพาง ตรวจสอบหลังรับแจ้งเหตุจาก น.ส.เรณุกา (สงวนนามสกุล) อายุ 35 ปี อาจารย์มหาวิทยาลัยเอกชนชื่อดังแห่งหนึ่ง ผู้เสียหาย เหตุเกิดเมื่อวันที่ 26 ธ.ค.ที่ผ่านมา เวลาประมาณ 12.25 น.ที่ผ่านมา ภายหลังได้โพสต์ประกาศหาแม่บ้านรายวันบนกลุ่ม หาแม่บ้าน สแปร์ รายวันบนเฟซบุ๊กของผู้เสียหาย มีผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ สดใส แอน เข้ามาตอบว่า อายุ 57 ปี
ต่อมาเวลาประมาณ 11.00 น. น.ส.อุษณี ได้ทักไลน์มาหาว่าสนใจทำงาน ผู้เสียหายได้สนทนาพูดคุยตกลงค่าจ้างและเพิ่มค่าเดินทางด้วยวินมอเตอร์ไซร์รับจ้างทั้งไปและกลับ น.ส.อุษณี ตกลงรับงานแม่บ้านของผู้เสียหายแล้วได้ตกลงกันให้เริ่มมาทำงานในวันที่ 26 ธ.ค.ที่ผ่านมา ตั้งแต่เวลา 07.00 น. ถึงเวลา 18.00 น.ค่าจ้างวันละ 500 บาทต่อวัน แม่บ้านดังกล่าวชื่อ น.ส.อุษณี อายุ 57 ปี
ต่อมา ผู้เสียหายทราบว่า ด.ช.เอ นามสมมุติ อายุ 2 ขวบ 4 เดือน ได้ดื่มนมที่มีส่วนผสมของน้ำยาฆ่าเชื้อเอนกประสงค์ ยี่ห้อ เดทตอล เวลาประมาณ 12.25 น. เนื่องจากนางเพ็ญพร มารดาผู้เสียหาย ที่พักอยู่ชั้น 3 กับ ด.ช.เอ บุตรของผู้เสียหายได้กลิ่นเหมือนน้ำเดทตอล จึงแจ้งให้ผู้เสียหายขึ้นมาดู ขณะนั้นผู้เสียหายอยู่กับลูกสาวคนเล็กที่บริเวณห้องพักชั้นที่ 2 ผู้เสียหายจึงได้ขึ้นไปห้องพักชั้น 3 พบด.ช.เอ นอนหลับอยู่ไม่มีอาการแต่อย่างใด ผู้เสียหายจึงได้พา ด.ช.เอ ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาล BNH แพทย์ได้ทำการรักษาแล้วไม่ได้ให้พักที่โรงพยาบาล ให้ด.ช.เอ กลับมาสังเกตอาการต่อที่บ้าน
จากนั้นผู้เสียหายได้ตรวจสอบกล้องวงจรปิดบริเวณภายในบ้านที่เกิดเหตุเลขที่ดังกล่าวเห็น น.ส.อุษณี เทขวดน้ำผสมน้ำยาเดทตอล ใส่ขวดนมที่ ด.ช.เอ ดื่ม หลังจากนั้นเวลาประมาณ 13.00 น. น.ส.อุษณี ได้หลบหนีออกจากบ้านเลขที่ดังกล่าว ผู้เสียหายจึงเดินทางมาสน.บางโพงพาง เพื่อแจ้งความดำเนินคดีกับนางสาวอุษณี จนกว่าคดีจะถึงที่สุด ขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานการกระทำผิดดังกล่าวเพื่อติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมาย