สภาอาจารย์ธรรมศาสตร์แถลงการณ์ รับทราบร้องเรียนพฤติกรรมอาจารย์แพทย์ ย้ำเดินหน้าตรวจสอบตามขั้นตอน

สภาอาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แสดงความห่วงใยต่อกรณีร้องเรียนพฤติกรรมอาจารย์ประจำคณะแพทยศาสตร์ พร้อมสนับสนุนการสอบสวนอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม ยืนยันยึดหลักจริยธรรมและข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
วันนี้ (15 ธ.ค.) สภาอาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ออกแถลงการณ์เรื่องการร้องเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมของอาจารย์ประจำคณะแพทยศาสตร์ หลังปรากฏจดหมายร้องเรียนเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์ โดยระบุว่ากรณีดังกล่าวเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติต่อแพทย์ประจำบ้านและผู้รับบริการ
แถลงการณ์ระบุว่า คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ออกแถลงการณ์เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2568 ชี้แจงว่าขณะนี้เรื่องอยู่ในกระบวนการสอบข้อเท็จจริงตามขั้นตอนของมหาวิทยาลัยแล้ว
สภาอาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แสดงความกังวลต่อประเด็นที่เกิดขึ้น และย้ำจุดยืนในการสนับสนุนให้อาจารย์ทุกคนปฏิบัติงานด้วยจรรยาบรรณทางวิชาชีพ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2551 รวมถึงข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2563 และข้อบังคับว่าด้วยวินัยและการดำเนินการทางวินัยของพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้าง พ.ศ. 2566
ทั้งนี้ สภาอาจารย์ฯ ระบุว่าจะติดตามความคืบหน้าของการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวอย่างใกล้ชิดจากผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การตรวจสอบเป็นไปอย่างรอบคอบ โปร่งใส และเกิดความเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย
แถลงการณ์ดังกล่าวลงนามโดย สภาอาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ณ วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2568