สุดอาลัย “อาจารย์วศิน อินทสระ” ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ละสังขารอย่างสงบ สิริอายุ 91 ปี

วงการวรรณกรรมและพุทธศาสนาต่างโศกเศร้า เมื่อสูญเสียปูชนียบุคคลผู้เป็นเสาหลักทางปัญญาอย่าง “อาจารย์วศิน อินทสระ” นักคิด นักเขียน และครูผู้ถ่ายทอดธรรมะตลอดหลายทศวรรษ ซึ่งได้ละสังขารอย่างสงบในยามเช้ามืด สิริอายุ 91 ปี ทิ้งไว้เพียงมรดกทางความคิดและผลงานอันทรงคุณค่าที่จะคงอยู่ในสังคมไทยต่อไปอีกนานเท่านาน
วันนี้ (2 ธ.ค.) เพจ “อาจารย์วศิน อินทสระ” ได้แจ้งข่าวการจากไปของ ท่านอาจารย์วศิน อินทสระ ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ พุทธศักราช 2566 ผู้เป็นทั้งนักคิด นักเขียน อาจารย์ด้านพระพุทธศาสนา และบุคคลสำคัญแห่งวงวรรณกรรมไทย โดยท่านละสังขารอย่างสงบเมื่อเวลาประมาณ ตี 02.20 น ณ โรงพยาบาลตำรวจ รวมอายุได้ 91 ปี 2 เดือน 14 วัน
ข้อความแสดงความเคารพและอาลัยจากศิษยานุศิษย์ได้โพสต์สวดกราบลา พร้อมคำบาลี “อาจริเย ปะมาเทนะ” เพื่อรำลึกถึงพระคุณของครูผู้ประสิทธิ์ประสาทธรรมมายาวนาน โดยทางเพจระบุว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างรอกำหนดการงานบำเพ็ญกุศล และจะประกาศให้ทราบในลำดับต่อไป
ประวัติย่ออาจารย์วศิน อินทสระ ชาติภูมิ เกิดวันที่ 17 กันยายน 2477 ที่หมู่บ้านท่าศาลา อำเภอรัตตภูมิ จังหวัดสงขลา
ต่อมาโยกย้ายไปอยู่หมู่บ้านตากแดด ตำบลปากรอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
การบรรพชา–อุปสมบท
•บวชเป็นสามเณรเมื่ออายุ 13 ปี ที่วัดบุปผาราม เขตธนบุรี กรุงเทพฯ (ปี 2490)
•อุปสมบทเป็นพระภิกษุในปี 2497 และลาสิกขาเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2507
การศึกษา
•มัธยม 8 (สมัครสอบ)
•นักธรรมเอก
•เปรียญธรรม 7 ประโยค (ป.ธ.7)
•ศาสนศาสตร์บัณฑิต (มหามกุฏราชวิทยาลัย)
•M.A. สาขาปรัชญา มหาวิทยาลัยบานารัส ประเทศอินเดีย
•ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาพุทธศาสตร์ มมร.
หน้าที่การงานสำคัญ
•ครูสอนศีลธรรมที่โรงเรียนราชินี
•อาจารย์ที่โรงเรียนพณิชยการสีลม
•อาจารย์โรงเรียนเตรียมทหาร (มียศร้อยโท)
•อาจารย์พุทธปรัชญา ม.รามคำแหง (ปี 2521–2533)
•อาจารย์วิชาพุทธศาสนาและจริยศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ (ปี 2533–2543)
•อาจารย์มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (ปี 2506–2552) รวมกว่า 46 ปี
•สอนธรรมะแก่ประชาชนวันอาทิตย์ นาน 28 ปี
•บรรยายธรรมทางวิทยุ (ปี 2539–2550) นาน 11 ปี
ผลงานประพันธ์
•เขียนหนังสือกว่า 160 ชื่อเรื่อง ทั้งนวนิยายอิงธรรมะ หนังสืออธิบายหลักธรรม บทความปรัชญา ฯลฯ
งานนิตยสาร
•บรรณาธิการนิตยสาร “ธรรมจักษุ” (ปี 2529–2539)
•บรรณาธิการนิตยสาร “ศุภมิตร” (ปี 2534–2551)
รางวัลสำคัญ
•รางวัลชมเชยสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ (2517–2518)
•รางวัลเสาเสมาธรรมจักร (2525)
•เกียรติคุณบัตรกระทรวงศึกษาธิการด้านศาสนา (2533)
•รางวัลพุทธคุณูปการกาญจนเกียรติคุณ (2552)
•รางวัลปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย (2553)
•รางวัลนราธิป (2557)
•รางวัลเผยแผ่พระพุทธศาสนาดีเด่นด้านวรรณกรรม (2558)
•ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ประจำปี 2566 (ประกาศปี 2567)
การจากไปของอาจารย์วศิน อินทสระ นับเป็นการสูญเสียของแวดวงพุทธศาสนาและวรรณกรรมไทยอย่างยิ่ง ผู้คนต่างกล่าวอาลัยแด่ครูผู้เป็นแบบอย่างของความสงบ งดงาม และเปี่ยมปัญญา