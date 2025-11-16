"พระปิดตาหลังเสือ"หลวงปู่ศิลา..ตำนานพระผงมหายันต์...ดีนอก-ดีใน..วัตถุมงคลรุ่นสุดท้ายธรรมอุทยาน

พระสร้างใหม่มาแรงก่อนสิ้นปี! "พระปิดตาหลังเสือรุ่นแรก"รวย ล้าน ล้าน" หลวงปู่ศิลา สิริจันโท วัดสวนธรรมปีติสิริจันโท ยอดจองหมดภายใน 1 นาทีทุกรายการ ถวายงานโดย "แม่ติ๋ง" เพื่อให้เป็นตำนานรุ่นสุดท้ายเเห่งธรรมอุทยาน เตรียมปลุกเสกวาระสุดท้าย 22 พ.ย. 2568 โดย หลวงปู่ศิลา ณ วัดสวนธรรมปิติ
พระปิดตาหลังเสือ ตำนานมหายันต์สรรพวิชาหลวงปู่ศิลา ยอดสุดของบารมีพญาเสื0 ที่สุดเเห่งพระคาถา 1ในมหายันต์ของสายหลวงปู่ศิลา ร่วมบุญสร้างถนน ณ ️วัดสวนธรรมปีติ(ธ) วัดแห่งที่ 2 ในความอุปถัมภ์ขององค์หลวงปู่ศิลา สิริจันโท บ้านแกเปะใหญ่ หมู่ที่ 5 เมืองกาฬสินธุ์ ต.เชียงเครือ จ.กาฬสินธุ์ โดยได้เปลี่ยนจากธรรมอุทยานเป็นวัดอย่างสมบูรณ์แล้ว ชื่อว่า "วัดสวนธรรมปิติสิริจันโท"จากประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ อนุญาตให้สร้างเสนาสนะ พระราชทานวิสุงคามสีมา วัดสวนธรรมปิติ สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุต เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 2568 โดยจัดพิธีฉลองประกาศตั้งวัด
"พี่ติ๋ง"เเห่งธรรมอุทยาน ผู้ถวายงานสร้างกล่าวว่า พระราชวัชรธรรมโสภณหรือ หลวงปู่ศิลา สิริจันโท นอกจากเป็นพระปฏิบัติแล้วยังเป็นพระนักสาธารณสงเคราะห์องค์กรทางการแพทย์หลายแห่ง เช่น โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, โรงพยาบาลกาฬสินธุ์, โรงพยาบาลร้อยเอ็ด, และโรงพยาบาลธวัชบุรี การมอบรถกู้ชีพ และรถกู้ภัยให้มูลนิธิหลายแห่ง เป็นต้น
นอกจากนี้ ท่านยังสงเคราะห์สบทบทุน ทางศาสนา เช่น สร้างสะพานเข้าหอเจ้าเฮือน 3 พระองค์ ที่วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร, สร้างอุโบสถวัดโพนโป่ง ต.เวียงคุก อ.เมือง จ.หนองคาย และบูรณะหลังคาอุโบสถวัดป่าศรีโพนทอง ต.แวง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด,มอบเงินสมทบวิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย และวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นต้น
ส่วนการจัดสร้าง"พระปิดตาหลังเสือ รุ่นเเรก"( 瞓覺嘅伴侶 ) เเม่ติ๋ง เเห่งธรรมอุทยาน มอบหมายให้ทีมงานพี่เสือ นำโดย นายนิภัทร สุวาส CEO บริษัท สมาร์ทอิมเมจ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศ ไทย) จำกัด และป้อม สกลนคร ประสานงานจัดสร้าง ทั้งนี้ได้รวบรวมสุดยอดมวลสารที่ทีมงานธรรมอุทยานฯออกตามหาไปตามแผนที่ที่หลวงปู่บอกทุกอย่าง มวลสารแต่ละอย่างได้รับจากหลวงปู่มาบรรจุใส่รวมกันในรุ่นนี้ ซึ่งไม่ง่ายเลยที่จะได้ครบๆแบบนี้... "สร้างให้คนเอาไปใช้ ทำให้คนเอาไปบูชาต้องทำให้ดี ทำทั้งทีอย่าให้เสียครูบาอาจารย์" แม่ติ่งกล่าวทิ้งท้าย
หลวงปู่มหาศิลากดพิมพ์ปั๊มนำฤกษ์พระปิดตาหลังเสือ ณ มณฑลพิธีวัดสวนธรรมปีติ เมื่อวันที่ 3 พ.ย. 68 พร้อมงานบุญกฐิน ได้ยอดทั้งสิ้น 4,648,359 บาท โดยจะประกอบพิธีพุทธาภิเษกวาระสุดท้ายมนวันเสาร์ที่ 22 พ.ย. 68 โดยหลวงปู่ศิลา สิริจันโท ณ วัดสวนธรรมปิติ
นายนิภัทร์ สมาร์ทอิมเมจ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ยอดจองที่หมดภายในเวลา 1 นาทีนั้นเกิดจากเหตุหลายปัจจัย สิ่งหนึ่งที่ทำให้ผู้เล่นและผู้ใช้สบายใจก็คือ การสร้างพระในยุคปัจจุบันจะแตกต่างจากในอดีตมาก รูปแบบของวัตถุมงคล โดยเฉพาะการมีโค้ดที่ชัดเจนและรันนัมเบอร์องค์พระ ทำให้ง่ายต่อการศึกษาเก็บสะสมของคนเล่นพระใหม่
ส่วนกระแสความนิยมพระสร้างใหม่มีหลายเหตุุผล ประการแรกต้องยกให้ปฏิปทาและวัตรปฏิบัติของหลวงปู่ศิลา ซึ่งตลอดเวลาที่ผ่านมาเป็นที่ประจักษ์ของลูกศิษย์ลูกหาทั่วประเทศ รวมทั้งวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนของการจัดสร้าง รายละเอียดทุกขั้นตอน ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบ โลหะชนวนมวลสารต่างๆ และเรื่องพิธีกรรมที่เข้มขลัง
พระปิดตาหลังเสือรุ่นแรก หลวงปู่ศิลา
ตำนานพระผงพลิกชีวิต ดีนอก ดีใน ทั้งพิธีกรรม เจตนาของผู้ถวายงานสร้าง ซึ่งเตรียมงานมากว่า 6เดือน เพื่องานที่ดีที่สุดถวายหลวงปู่ศิลา ตั้งเเต่ออกแบบ หามวลสาร ซึ่งเป็นสุดยอดมวลสารที่หลวงปู่ให้ออกตามหาเพื่อรวบรวมมาบรรจุไว้ในการสร้างวัตถุมงคลรุ่นนี้ จำนวนแค่ 25,000 องค์เท่านั้น
สำหรับผู้สนใจติดตามความเคลื่อนไหวการจัดสร้างวัตถุมงคลทุกรุ่นของ “ทีมพี่เสือ” ได้ที่
