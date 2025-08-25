รวมตัวดาราสายมู-เซียนพระ ร่วมพิธีพลีมวลสารสุดขลังครั้งประวัติศาสตร์ เหรียญที่ระลึกกฐิน 68 รุ่นแรกหลวงพ่อแจ้ง

นับเป็นครั้งประวัติศาสตร์แห่งวัดแจ้งในกับเหรียญที่ระลึกกฐิน 2568 เหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อแจ้ง รุ่นเศรษฐีลูกพ่อแจ้ง ที่เหล่าดาราสายมูรวมตัวกันเป็นประวัติการณ์ร่วมพิธีพลีมวลสารสุดขลัง ทั้ง บิว ณัฐพล, อ้น อัครวัฒน์, วีซ่า สิมิลัน, บิ๊ก ณทรรศชัย, ไอซ์ อธิชนันท์, เอ็กซ์ ธิตินันท์, เกด ธิญาดา, วาม จิรกิตติ์ รวมไปถึงเซียนพระชื่อดังมากมาย พร้อมใจกันเดินทางเข้าสู่ประตูอีสานถึงที่โคราช เพื่อประกอบพิธีพลีมวลสารเหรียญกฐิน 2568
โดยพิธีดังกล่าวคือพิธีพลีมวลสารศักดิ์สิทธิ์เหรียญกฐิน 2568 หลวงพ่อแจ้ง รุ่นแรก เศรษฐีลูกพ่อแจ้ง มวลสารหมื่นยันต์ พันพระคาถา โดยพระมหาต่อ ธมฺมรํสี (พระครูวรนายกสิทธาคม วิ.) เป็นประธานในพิธี โดยมี พล.ต.นรธิป โพยนอก รองแม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานในพิธี(ฝ่ายฆราวาส) และ อิคคิว เศรษฐีมงคลญาณ เป็นผู้ถวายงานสร้าง
โดยครั้งนี้ได้อัญเชิญพระเกจิทั่วฟ้าเมืองไทย อาทิ ลป.มหาศิลา สิริจนฺโท, พระมหาต่อ, พระราชาคณะชั้นต่าง ๆ พระเถราจารย์ เกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงในปัจจุบันมากมายมาร่วมปลุกเสก ฤกษ์ดีพิธีเริ่มในเวลา 13.39 น. ความปังของพิธีในครั้งนี้ก็คือ การรวบรวมเอามวลสารทั้งแผ่นชนวนมวลสารพ่อแม่ครูบาอาจารย์มากมาย แผ่นชนวนมวลสารหมื่นยันต์พันพระคาถา ผานไถเก่า แร่เหล็กเปียกดิบ ทองล้นเบ้าหล่อพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิมากมาย ตะปูสังฆวานร แผ่นสังกะสีหลังคาโบสถ์เก่า และอื่น ๆ อีกมากมาย โดยนำมาเป็นมวลสารเข้าเตาหลอมเพื่อสร้างเหรียญกฐิน 2568 เหรียญหลวงพ่อแจ้งรุ่นแรก รุ่นเศรษฐีลูกพ่อแจ้ง และตะกรุดลูกปืน หลวงพ่อแจ้ง รุ่นแรก
โดยพิธีครั้งนี้ไม่ว่าจะเหล่าดารา-นักแสดง เซียนพระ คนดังต่างๆ ทุกคนตั้งใจร่วมพิธีกันทุกขั้นตอน ตั้งแต่การสวดมนต์ การปักธูปที่โต๊ะหมู่บูชา รวมไปถึงการนำมวลสารมาเข้าเตาหลอมรวม และเป็นครั้งแรกของวัดและที่โคราชสำหรับการปั๊มเหรียญนำฤกษ์ที่วัดแจ้งใน โดยในพิธีรับรู้ได้ถึงความขลังจนขนลุกกันเลยทีเดียว รวมถึงพลังศรัทธาจากญาติโยมที่ศรัทธาบารมีหลวงพ่อแจ้งมารวมตัวกันที่วัดแจ้งในโคราช หลายร้อยหลายพันคน
ซึ่งวัดแจ้งในถือเป็นวัดเก่าแก่แห่งเมืองย่าโมที่ตั้งอยู่ที่ ถ.โพธิ์กลาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2230 เป็นวัดเก่าแก่ใจกลางเมืองโคราชที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานมากกว่า 300 ปี และถือเป็นหนึ่งในวัดที่เก่าแก่ที่สุดในภาคอีสาน ภายในโบสถ์มหาอุตม์ ซึ่งเป็นโบสถ์ที่ถูกปิดมากว่า 20 ปีมีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ “หลวงพ่อแจ้ง” พระพุทธรูปปางมารวิชัยที่มีอายุเก่าแก่กว่าสามร้อยปี อยู่คู่บ้านคู่เมืองตั้งแต่สมัยอยุธยา เป็นที่เลื่อมใสของชาวบ้านกันมาช้านาน ตามความเชื่อโบราณว่าเป็นสถานที่ประกอบพิธีศักดิ์สิทธิ์และปลุกเสกวัตถุมงคล หลังจากที่โบสถ์นี้ถูกปิดตายมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2528
และเพิ่งเปิดอีกครั้งในปี พ.ศ. 2568 เพื่อบูรณะและเพื่อให้พุทธศาสนิกชนเข้ามา กราบไหว้ขอพร “หลวงพ่อแจ้ง” โดยผู้คนนิยมมากราบขอพระ ขอเรื่องต่าง ๆ อาทิเช่น ขอเรื่องการงาน การเงิน ธุรกิจ ค้าขาย เสริมดวงชะตา ต่อชะตา ถอนคำสาบาน ฯลฯ ซึ่งการจัดสร้างในครั้งนี้เป็นวาระกฐิน 2568 ทั้งนี้ยังสามารถติดตามรายละเอียดและอัพเดทข่าวสารข้อมูลต่างๆ ได้ที่เพจเฟสบุ๊ค : อิคคิว มหาเฮง พันล้าน