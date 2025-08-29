ครั้งแรกในประเทศไทย! วส.พุทธปัญญาฯ เปิดตัววิจัยเชิงนวัตกรรม “เงากรรม” สะท้อนปัญหาสังคมชาวพุทธร่วมสมัย

ครั้งแรกในประเทศไทย ที่ วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี (วส.พุทธปัญญา) ได้เปิดตัวงานวิจัยเชิงนวัตกรรมด้านพระพุทธศาสนา ผลงานของ นางนพขวัญ นาคนวล นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา เรื่อง “การถอดบทเรียนผลของปาณาติบาตตามหลักกฎแห่งกรรมผ่านมุมมองคำสอนพระพุทธศาสนา”
สิ่งที่ทำให้ผลงานชิ้นนี้แตกต่างและทรงพลัง คือการต่อยอดสู่การสร้าง ละครสั้น “เงากรรม” และ “มาตุฆาต” ที่ไม่เพียงยึดหลักพระไตรปิฎก หากยัง หยิบยกเหตุการณ์จริงในสังคมไทยมาถ่ายทอด ให้คนดูได้เห็นผลกรรมอันเลี่ยงไม่พ้นของการฆ่าและการเบียดเบียน
งานวิจัยที่ไม่หยุดอยู่บนกระดาษ
งานวิจัยนี้เป็น การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research: PAR) ใช้เวิร์กชอปและเทคนิค AIC สร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีชีวิต
กรอบการวิจัยดำเนินไปครบ 5 ขั้นตอน ตั้งแต่การเตรียมการ วางแผน ปฏิบัติ สังเกตผล จนถึงการสะท้อนผล สุดท้ายได้ข้อค้นพบสำคัญว่า—
ปาณาติบาต (การฆ่าสัตว์ตัดชีวิต) มีองค์ประกอบ 5 ประการ และให้ผลกรรมทั้งปัจจุบัน อนาคต และทางจิตวิญญาณ
การเว้นปาณาติบาตคือรากฐานของ เมตตา กรุณา ศีล สมาธิ และปัญญา
การพัฒนาสื่อธรรมะผ่าน หนังสั้น แอนิเมชัน นิทานชาดก สื่อออนไลน์ ช่วยสื่อสารกฎแห่งกรรมได้ง่ายและเข้ากับสังคมยุคใหม่
การนำเสนอเชิงบวกช่วยเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เช่น การลดละการฆ่าสัตว์ ปล่อยสัตว์ และใส่ใจสิ่งแวดล้อม
“เงากรรม” และ “มาตุฆาต”: เมื่อละครสั้นกลายเป็นกระจกสะท้อนสังคม
เงากรรม
อ้างอิงเหตุการณ์จริงของ “ลูกทรพี” ที่วางแผนฆ่าพ่อแท้ ๆ เพื่อเงินประกันเพียง 70,000 บาท และถึงขั้นเผาบ้านตัวเอง สะท้อนให้เห็นว่า ความโลภเพียงเสี้ยววินาที สามารถทำลายทั้งครอบครัวและศรัทธาในความเป็นมนุษย์ได้
มาตุฆาต
ถ่ายทอดบาปกรรม “อนันตริยกรรม” การติดยาเสพติด จนเกิดภาพหลอน และคลุ้มคลั่งฆ่ามารดา ซึ่งในพระไตรปิฎกถือว่าหนักที่สุด ละครสั้นเรื่องนี้มิใช่เพียงการเล่าเรื่องบาป หากคือการเปิดโปง ความทุกข์จริงของสังคม ที่ยังคงปรากฏและสร้างรอยแผลลึกในจิตใจผู้คน
สะท้อนใจสังคม: กรรมคือความจริง ไม่ใช่ความเชื่อ
“กรรมไม่ว่าดีหรือชั่ว บางครั้งอาจให้ผลช้า แต่ยุติธรรมเสมอ เพราะกรรมให้ผลตามความจริง มิใช่ตามความเชื่อ”
บทเรียนจากงานวิจัยนี้ทำให้สังคมต้องหยุดคิด—
การฆ่าและเบียดเบียนไม่ใช่เพียงผิดศีล แต่คือ การทำลายตัวเอง
กฎแห่งกรรมไม่เลือกเพศ วัย หรือชนชั้น
ทางออกของสังคมคือการเว้นปาณาติบาต และหันกลับมาพัฒนาจิตใจบนเส้นทางแห่ง เมตตาและปัญญา
ไม่ใช่แค่วิจัย แต่คือเสียงเตือนสติแห่งยุคสมัย
ผลงานของ นพขวัญ นาคนวล และการสนับสนุนจาก วส.พุทธปัญญาฯ คือการชี้ให้เห็นว่า การศึกษาที่แท้จริง ต้องกลายเป็นพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงสังคม
“นวัตกรรมพุทธปัญญา” ที่สะท้อนให้สังคมเห็นเงาของกรรมที่ติดตามมนุษย์ทุกคน และปลุกให้ผู้คนหันกลับมา หยุดเบียดเบียน สร้างเมตตา และร่วมกันพาสังคมไปสู่สันติสุข
ดังนั้นผลงานวิจัยและนวัตกรรมพุทธปัญญาฯ เรื่อง “เงากรรม” และ “มาตุฆาต” จึงไม่ใช่เพียงสื่อสร้างสรรค์เพื่อความบันเทิง แต่คือ เครื่องเตือนสติของสังคมไทย ที่เชื่อมโยงคำสอนพระพุทธศาสนากับความจริงที่เกิดขึ้นตรงหน้า
ยิ่งไปกว่านั้น ผลงานชิ้นนี้ยังผ่านการ ตรวจสอบคุณภาพจากคณะผู้ทรงคุณวุฒิระดับประเทศ อาทิ รศ.ดร.วุฒินันท์ กันทะเตียน (มหาวิทยาลัยมหิดล), รศ.ดร.มานพ นักการเรียน (มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย), ผศ.ดร.ประครูปลัดประวิทย์ วรธมฺโม (ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี), ผศ.ดร.พระเจริญพงษ์ ธมฺมธีโป (ประธานหลักสูตร), ดร.พระมหาศุภวัฒน์ ฉายา ฐานวุฑโฒ, ผศ.ดร.โยตะ ชัยวรมันกุล และ ดร.ปัทมาวดี แสนเขื่อนแก้ว (อาจารย์ที่ปรึกษา)
การได้รับการยอมรับจากผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสถาบันเช่นนี้ คือหลักฐานชัดเจนว่า ผลงานวิจัยนี้มีทั้ง พลังทางวิชาการ และ พลังในการเปลี่ยนแปลงสังคม อย่างแท้จริง