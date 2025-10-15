ที่ปรึกษาประธาน กสทช.ชี้มีผู้ไม่ประสงค์ดีใช้เอกสารเท็จตีรวนการปฏิบัติหน้าที่ นพ.สรณ

MGR Online - นายพชร นริพทะพันธุ์ ที่ปรึกษาประธาน กสทช. ย้ำคุณสมบัติศาสตราจารย์คลินิก นพ.สรณ ชัดเจนแล้ว ไม่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เตือนคนบางกลุ่มเผยแพร่ข้อมูล และเอกสารเท็จ หวังใส่ร้ายทำลายชื่อเสียง เตรียมดำเนินคดีตามกฎหมาย
วันนี้ (15 ต.ค.) นายพชร นริพทะพันธุ์ ที่ปรึกษาประจำประธาน กสทช. เปิดเผยว่า หลังจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และมหาวิทยาลัยมหิดล ได้ยืนยันสถานะของ ศาสตราจารย์คลินิก นพ.สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ประธาน กสทช. ว่าไม่ได้เป็น “พนักงานของมหาวิทยาลัย” นับตั้งแต่วันที่ได้รับเลือก และแต่งตั้งเป็นประธาน กสทช. เท่ากับว่าข้อกล่าวหาของ กมธ.ไอซีทีวุฒิสภา และเครือข่ายสภาองค์กรผู้บริโภค ไม่เป็นความจริงแต่ประการใด อย่างไรก็ตาม แม้ว่าผลการตรวจสอบจะสร้างความชัดเจนที่ถูกต้องต่อคุณสมบัติของศาสตราจารย์คลินิก นพ.สรณ ว่าไม่ขัดต่อตามมาตรา 8 ของ พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. 2553 แล้วก็ตาม แต่ปัญหาคือ ที่ผ่านมามีความพยายามของคนบางกลุ่มเผยแพร่ข้อมูลและเอกสารอันเป็นเท็จต่อสื่อต่างๆ เพื่อสร้างความสับสนต่อเนื่อง
“ความพยายามบิดเบือนด้วยการปล่อยเอกสารที่อ้างว่า ศาสตราจารย์คลินิก นพ.สรณมีสถานะเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ช่วง 20 ธันวาคม 2564 จนถึงวันที่ 12 เมษายน 2565 ทั้งที่ความจริงแล้ว ศาสตราจารย์คลินิก นพ.สรณ มีสถานะเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยถึงวันที่ 7 มกราคม 2565 เท่านั้น”
จากการตรวจสอบเอกสารพบ “ความผิดปกติ” หลายจุด ไม่ปรากฏวันที่และเลขที่หนังสือราชการตามกฎหมายและระเบียบว่าด้วยงานสารบรรณ ระบุแค่ อว ๗๘/ล เดือนพฤษภาคม 2567 ลงนามโดย ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล จึงยืนยันไม่ได้ว่าเป็นหนังสือของสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลจริงหรือไม่ หน่วยงานใดที่นำข้อมูลจากหนังสือฉบับนี้ไปใช้อ้างอิง ถือว่าพิจารณาภายใต้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องและเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จ เพื่อใส่ร้ายและกล่าวหาเจ้าพนักงาน
“เอกสารดังกล่าวถูกนำไปใช้และเผยแพร่ในหลายองค์กร ซึ่งผู้ที่นำไปใช้นั้นย่อมมีความผิดทางกฎหมาย ขณะนี้ทางทีมกฎหมายกำลังพิจารณาดำเนินคดีเพื่อไม่ให้เป็นแบบอย่างในการกล่าวหาเจ้าหน้าที่รัฐ หรือใช้อำนาจก้าวก่ายหน่วยงานในทางที่ผิดอีก” นายพชรกล่าว