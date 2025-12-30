CSI LA แฉคนเคยมีคดีเซ็กซ์หมู่สมัคร สส.ภูมิใจไทย จักรวาลด้อมส้มโต้ ผู้สมัครพรรคส้มก็มีคดีข่มขืน

แฉกันไปมาเละเทะ CSI LA ขุดข่าวเก่าปี 43 ผู้สมัคร สส.ภูมิใจไทย เคยมีคดีเซ็กส์หมู่สมัคร สส. ด้านเพจจักรวาลด้อมส้มคอมเมนต์กลับ คล้ายๆ พรรคส้มจังหวัดหนึ่ง ส่งคนมีคดีข่มขืนในศาลลง สส. ถามแอดมินจะเอาข้อมูลมั้ย
วันนี้ (30 ธ.ค.) เฟซบุ๊ก CSI LA โพสต์ภาพกฤตภาคข่าวจากศูนย์ข้อมูลมติชน อาจารย์มหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่งฟ้องอธิการบดี ฐานหมิ่นประมาทกล่าวหามีเซ็กซ์หมู่กับนักศึกษา วันที่ 14 ต.ค. 2543 พร้อมข้อความระบุว่า "คนเคยมีคดีเซ็กส์หมู่สมัคร ส.ส.? ขอให้พรรคภูมิใจไทยช่วยตรวจสอบและชี้แจงมาตรฐานการคัดเลือกผู้สมัคร ส.ส. ในพื้นที่จังหวัด ... ว่ามีกระบวนการตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และจริยธรรมของผู้สมัครอย่างไร เพื่อให้ประชาชนเกิดความมั่นใจว่าผู้ที่ลงสมัครมีความเหมาะสม โปร่งใส และไม่มีพฤติกรรมที่อาจกระทบต่อภาพลักษณ์ของพรรคและสภาผู้แทนราษฎร"
ปรากฎว่าเพจ "จักรวาลด้อมส้ม" ซึ่งเป็นเพจแฉพรรคประชาชน เข้ามาคอมเมนต์ระบุว่า "คล้ายๆ พรรคส้มจังหวัด...เลยค่ะ ส่งคนมีคดีข่มขืนในศาลลง สส. แอดมินจะเอาข้อมูลมั้ยคะ" ซึ่งแอดมินเพจคอมเมนต์ว่า "ทักแชทเพจได้เลยครับ"