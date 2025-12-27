นายกฯห้อยสมเด็จพระนเรศวร ขึ้นสแตนด์เชียร์ผู้สมัครอยุธยาหวังกวาดยกจว. ชี้เลือกตั้งใช้นโยบายสู้พึ่งเทวดาไม่ได้

“อนุทิน” ห้อยสมเด็จพระนเรศวร บุกกรุงเก่า ขึ้นสแตนด์เชียร์ผู้สมัคร สส.อยุธยา ภท.จับเบอร์ ทั้ง 5 เขต หวังปักธงยกจว. ก่อนทักทายกองเชียร์ ฮอตหนักแฟนคลับรุมดึงจับมือจนเซ ก่อนนำทีมไหว้ศาลหลักเมืองขอพรประเทศมีแต่ชัยชนะ บอกเลือกตั้งต้องใช้นโยบายสู้พึ่งเทวดาไม่ได้ ขอโอกาสภท.กลับมา เดินต่อแน่คนละครึ่งพลัสเฟส 2
วันนี้ (27ธ.ค.) เมื่อเวลา 08.35 น. ที่สนามกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย พร้อมด้วย นางสาวธนนนท์ นิรามิษ ภรรยา เดินทางมาให้กำลังใจผู้สมัคร สส.พรรคภูมิใจไทยในการจับเบอร์ ทั้ง 5 เขต ประกอบด้วย เขต 1 นายทรงพล สุขสมบูรณ์ , เขต 2 นายนพ ชีวานันท์ , เขต 3 นางสาวพิมพฤดา ตันจรารักษ์ ,เขต 4 นายคงกฤช รามศักดิ์ และเขต 5 นายประดิษฐ์ สังขจาย โดยมีนายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รองหัวหน้าพรรคฯ นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และนายเกื้อกูล ด่านชัยวิจิตร อดีตรองหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย และอดีตสส.พระนครศรีอยุธยา รอต้อนรับ
ทันทีที่นายอนุทิน เดินทางมาถึงได้ขึ้นไปนั่งบนสแตนด์ฝั่งกองเชียร์พรรคภูมิใจไทยที่มากันอย่างหนาแน่น เพื่อร่วมลุ้นการจับเบอร์ผู้สมัคร สส.พรรคภูมิใจไทย โดยนายอนุทินได้ปรบมือให้กำลังใจผู้สมัคร และชูมือทำสัญลักษณ์หมายเลขของผู้สมัครพรรคภูมิใจไทยที่จับได้แต่ละคน
ทั้งนี้ภายหลังจากผู้สมัครจับเบอร์เสร็จสิ้น นายอนุทิน ได้เดินลงจากสแตนด์มาเป่ากระหม่อมให้พร นางสาวพิมพฤดา ผู้สมัครเขต 3 พรรคภูมิใจไทย พร้อมเดินทักทายกองเชียร์พรรคภูมิใจไทยที่รอมอบดอกกุหลาบ และดอกดาวเรืองให้กำลังใจ ทั้งนี้ระหว่างที่นายอนุทินจับมือทักทายกองเชียร์ ปรากฏว่าหลายคนอยากจับมือนายอนุทิน โดยดึงมือนายอนุทินจนเซ เนื่องจาก เป็นพื้นที่ลาด ขณะที่ทีมรปภ. รีบเข้าประคองไว้
ซึ่งประชาชนได้บอกด้วยว่ารอคนละครึ่งพลัสอยู่ โดยนายอนุทิน ได้ยิ้มพร้อมยกนิ้วโป้งสองข้าง และทำสัญลักษณ์พูดแล้วทำพลัส ขณะเดียวกันประชาชนได้ส่งเสียงเชียร์
นายกฯสู้ๆ โดยนายกรัฐมนตรี ได้ยกข้อมือโชว์พร้อมชี้ไปที่กำไลเงินหลวงพ่อรวย วัดตะโก อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่สวมใส่ติดข้อมูลอยู่เป็นประจำ
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นพื้นที่เป้าหมายของพรรคภูมิใจไทย ที่จะกวาดสส.ยกจังหวัดในการเลือกตั้งครั้งนี้ เพราะการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาเมื่อปี 2566 พรรคภูมิใจไทยได้สส.พระนครศรีอยุธยา จำนวน 3 เขต จากทั้งหมด 5 เขต
จากนั้น เวลา 09.55 น. นายอนุทิน นำผู้สมัคร สส.พระนครศรีอยุธยา ทั้ง 5 เขต เข้าสักการะศาลหลักเมือง เพื่อเอาฤกษ์เอาชัย และถือเป็นการประเดิมหาเสียงเลือกตั้งเป็นจังหวัดแรก โดยระหว่างรอสักการะศาลหลักเมือง นายอัณณพ อารีย์วงศ์สกุล ผู้สมัครสส.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 พรรคเพื่อไทย ที่ได้มาสักการะศาลหลักเมืองเช่นกันได้พบกับนายอนุทิน และได้สวัสดีทักทายกัน ซึ่งนายอนุทิน กล่าวทักทายถามว่าได้เบอร์อะไร นายอัณณพ ตอบว่าได้เบอร์ 1 จากนั้น นายอนุทิน กล่าวว่าขอให้โชคดี รวมถึงผู้สมัครของพรรคกล้าธรรม ก็ได้มาทักทายนายอนุทินด้วยเข่นกัน
ขณะที่แม่ค้าที่ขายของบริเวณศาลหลักเมือง ได้เดินมาทักทายนายอนุทิน โดยชมว่านายกฯตัวจริงหล่อ ก่อนจะขอให้สานต่อนโยบายคนละครึ่ง เพราะรอบแรกลงทะเบียนไม่ทัน และถ้าเป็นไปได้ขอเงินหมื่นด้วย
ผู้สื่อข่าว สังเกตเห็นนายอนุทินได้สวมแหวนอะไร นายอนุทิน จึงโชว์แหวนแล้วบอกว่าเป็นแหวนพิรอด เมื่อถามว่าวันนี้ได้ใส่ของขลังอะไรมาบ้าง นายอนุทิน ได้เปิดเสื้อโชว์เหรียญสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ที่ห้อยไว้ด้านในเสื้อกั๊ก ผู้สื่อข่าวถามว่า ถือเคล็ดอะไรหรือไม่ นายอนุทิน หัวเราะก่อนตอบว่า ให้ดูประวัติศาสตร์เอา
จากนั้นนายอนุทิน ได้คล้องพวงมาลัยดาวเรืองให้ผู้สมัคร สส.อยุธยา พรรคภูมิใจไทย ทั้ง 5 เขต และถ่ายภาพร่วมกันที่บริเวณหน้าศาลหลักเมือง พร้อมร่วมกันทำท่าภูมิใจไทยพลัส ก่อนนำผู้สมัครสักการะศาลหลักเมือง เพื่อเอาฤกษ์เอาชัยและเป็นสิริมงคล ในการหาเสียงเลือกตั้ง
จากนั้นเวลา 10.15 น. นายอนุทิน ให้สัมภาษณ์ถึงความมั่นใจในสนามเลือกตั้งจังหวัดพระนครศรีอยุธยาว่าขึ้นอยู่กับพี่น้องประชาชน แต่ตลอดช่วงที่ผ่านมา สส.พรรคภูมิใจไทยในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ทำหน้าที่รับใช้พี่น้องชาวอยุธยาอย่างเต็มที่ และได้ให้นายสุรศักดิ์ 1เป็นรัฐมนตรีในรัฐบาลของตน ซึ่งนายสุรศักดิ์ถือว่าเป็นหัวหน้าทีมที่นำผู้สมัครของพรรคภูมิใจไทย ทั้ง 5 คน มานำเสนอให้พี่น้องชาวอยุธยาได้พิจารณา
เมื่อถามว่า หวังได้สส.พระนครศรีอยุธยา ครบทั้ง 5 เขตเลยหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า เราตั้งความหวังไว้ทุกคน แต่เราก็ต้องเคารพการตัดสินใจของพี่น้องประชาชน และนอกจากคาดหวังเราต้องทำประโยชน์นำนโยบายที่เป็นที่เชื่อมั่นว่าเราจะทำได้ ถ้าเขามั่นใจว่าเราทำได้แน่ๆ ก็คงจะเลือกเรา
เมื่อถามว่า ครั้งนี้พรรคภูมิใจไทยคาดหวังว่าจะได้รับใช้ประชาชนในพื้นที่ภาคกลางทั้งหมดหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า เราเสนอตัวที่จะทำผลงานให้ประชาชนด้วยความตั้งใจ ตอนเลือกตั้งเรากำหนดอะไรเองไม่ได้นอกจากนำเสนอนโยบาย และทำให้ได้ เช่น โครงการคนละครึ่งพลัสคิดว่าเป็นที่พึงพอใจ และเป็นที่เชื่อมั่นของประชาชนว่ารัฐบาลพรรคภูมิใจไทยทำได้ เราได้พิสูจน์ให้เห็นมาแล้วว่าเราได้ยกระดับในทุกๆเฟส ถ้าไม่ยุบสภา ป่านนี้คงจะได้คนละครึ่งพลัสเฟส 2 เรียบร้อยแล้ว ก็ขอโอกาสให้พรรคภูมิใจไทยได้กลับมาบริหารบ้านเมืองอีก เราจะทำคนละครึ่งเฟส 2 ต่อ ซึ่งไม่ได้เป็นนโยบายที่เป็นประชานิยม แต่เป็นนโยบายที่ประชาชนมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ และวินวินกับทุกฝ่าย
นายอนุทิน ยังเปิดเผยว่า การขอพรที่ศาลหลักเมืองวันนี้ เป็นการขอพรให้ประเทศไทยมีชัยชนะในทุกๆสิ่ง ประชาชนพ้นความทุกข์ มีความสุขสบาย และความมั่นคง ส่วนการขอพรเรื่องการเลือกตั้งนั้นขึ้นอยู่กับตัวเราเอง ขอพรให้เราสุขภาพแข็งแรงอย่าย่อท้อต่อการทำงาน เรื่องการชนะเลือกตั้งอยู่ที่ตัวเราขอเทวดาไม่ได้